【新冠肺炎】內地再現來自香港病例　25歲女患者曾兩次檢測呈陰性

國家衛健委通報，內地在周二（15日）新增12宗確診病例，均為境外輸入病例。其中廣東新增3宗境外輸入病例。在珠海的病例患者來自香港，是在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察，該25歲女患者曾兩次檢測呈陰性。

據介紹，珠海的香港患者為25歲女子，在12月5日早上經港珠澳大橋珠海公路口岸入境後，隨即直接前往集中隔離地點採樣檢測，兩次都呈陰性。惟女子在周一（14日）下午感到不適、有低燒，隨即送院，其後確診，目前病情穩定，無密切接觸者。

▲ 內地再現來自香港病例 25歲女患者曾兩次檢測呈陰性

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國家衛健委得通報則指，12宗境外輸入病例分別是上海3宗、廣東3宗、雲南2宗、北京1宗、天津1宗、福建1宗、山東1宗，無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在山東）。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者9宗（境外輸入4宗）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察5宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者199宗（境外輸入181宗）。

大連個案為港口冷鏈貨物搬運工作人員

另據介紹，5宗本土無症狀感染者分別位於遼寧大連及黑龍江綏芬河，前者共計有4宗，均為港口從事冷鏈貨物搬運的工作人員，在對大連市金普新區大連港毅都冷鏈有限公司「應檢盡檢」人員進行定期例行檢測中發現，目前4人都已轉入遼寧省新冠肺炎集中救治大連中心隔離治療。

大連也立即啟動應急預案，迅速開展流行病調查、密切接觸者轉運隔離等工作，並就地立即封存相關冷鏈貨物，涉事產品尚未流入市場。而綏芬河個案則是一名幼稚園女教師，為當地確診病例的密切接觸者。

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責任編輯：游昊雲

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