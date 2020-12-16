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中芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職

經濟脈搏 11:17 2020/12/16

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中美科技戰燃燒不已、中國力推芯片（又稱晶片）產業自力更生的關鍵時刻，台積電前營運長、中芯國際 （00981） 前獨立董事，武漢弘芯前任CEO蔣尚義確定回巢，任中芯國際副董事長，但內地科技媒體DeepTech旗下「問芯Voice」報道，事件意名變成「內鬥」，現任聯合CEO梁孟松由於事前未獲知會任命、認為自己不受尊重，已提出辭呈。

中芯國際今天公告，正和梁孟松覈實「真實辭任的意願」。

「問芯Voice」報道，中芯國際15日董事會後公告，前武漢弘芯執行長、前台積電營運長蔣尚義加入董事會擔任副董事長，入職日為15日。不過，梁孟松在董事會上對蔣尚義的入職無理由投下棄權票。

梁孟松被指曾是蔣尚義徒弟

梁孟松曾是台積電研發處長，外界以「師徒大戰」形容如今梁孟松和蔣尚義的衝突。報道並稱，除了這次與蔣尚義的「師徒大戰」搬上枱面，業界都知道梁孟松與另一個執行長趙海軍沒有太多往來。

據報道，梁孟松15日在致董事會信函上指出，自己從2017年11月被任命為聯合首席執行官（執行長、CEO），3年的的時間裡「盡心竭力完成了從28nm到7nm，共5個世代的技術開發。這是一般公司需要花10年以上的時間才能達成的任務。而這些成果是由我帶領的2000多位工程師，日以繼夜、賣命拚搏得來的」。

台芯片老將任中芯副董  蔣尚義成抗美利器？

中芯國際走出營運陰霾 首席執行官梁孟松應記一功

來自台灣的梁孟松稱，自己赴大陸本來就不是為了謀取高官厚祿，只是單純的想為大陸的高端積體電路盡一份心力。「7nm技術的開發也已經完成，明年4月就可以馬上進入風險量產。5nm和3nm的最關鍵、也是最艱鉅的8大項技術也已經有序展開，只待EUV光刻機的到來，就可以進入全面開發階段」。

梁孟松事前沒被告知蔣尚義任命

梁孟松說，9日他接獲董事長電話告知，蔣尚義即將出任公司副董事長一職。自己十分錯愕與不解，因為事前對此事毫無所悉。「我深深的感到已經不再被尊重與不被信任。我覺得，你們應該不再需要我在此繼續為公司的前景打拚奮鬥了。我可以暫時安心的休息片刻」。

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他表示，在公司董事會和股東會通過蔣尚義提名任職之後，將正式提出辭呈。

新浪科技報道，中芯國際今天公告，公司已知悉梁孟松有條件辭任的意願，目前正積極與梁孟松覈實其真實辭任之意願。任何中芯國際最高管理層人事變動，以公司發布公告為準。

責任編輯：鄧國強

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