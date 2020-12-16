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「等爸爸回家」台灣下架 大陸國台辦：他們怕什麼？

國情動向 12:40 2020/12/16

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台灣的文化部本月初表示，大陸出版的童書「等爸爸回家」未依規定申請許可就發行，要求不得發行。對此，在北京，國台辦發言人朱鳳蓮稱，只要是跟大陸有關的事務，民進黨當局和一些政客，都政治化、污名化，拼命煽動仇中、反中情緒。他們怕的是兩岸同胞走近、走親，怕的是台灣民眾瞭解到大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿。

國台辦：民進黨當局怕兩岸同胞走近走親

朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會上出示這本童書，她表示，它只有20頁，是透過一個孩子、一個家庭的視角，來展現武漢疫情期間的生活場景，講述一個孩子對身為醫生的爸爸的牽掛和思念。它講述的是與擔當、承諾、支撐、守望有關的故事。

朱鳳蓮說：「我就不明白，這樣能在小朋友心中播下愛和勇氣的種子的讀物，讓小朋友去理解人世間關懷互助的讀物，被島內別有用心的人拿來做文章是不是很不應該？」

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朱鳳蓮表示，「我們越來越看到，民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非；只看顏色，不看事實。只要是跟大陸有關的事務，都政治化、污名化，拼命煽動仇中、反中情緒。他們在怕什麼呢？他們怕的是兩岸同胞走近、走親，怕的是台灣民眾瞭解到大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿。這種違反良心的操作是一定會失敗的」。

據台媒報道，「等爸爸回家」被質疑有配合大陸的大外宣內容，引發爭議，此書由華品文創出版公司發行，日前台中市及新北市多處圖書館陸續將此書下架。文化部其後發布新聞稿表示，「等爸爸回家」未依規定申請許可，文化部已發函該公司即刻起不得發行。

責任編輯：尹航

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