【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招

▲ 紐時稱，拜登將加大對盟友的支援，阻止中國獲取最新技術

美國特普朗政府在科技領域上全力打壓中國，部分輿論認為，拜登上任後，美國的攻勢將會放緩。《紐約時報》指出，中美科技戰很可能會持續下去，拜登政府將更傾向加大對南韓、台灣等有芯片研製能力盟友的投資，在高端芯片產業上繼續孤立中國。

特朗普制裁華為是「雙刃劍」，美國自損八百

報道指，過去幾年，華為事件一直處於中美對抗的中心，美國指控華為逃避制裁、展開間諜活動，對美國構成潛在的安全威脅，並以此為由限制該公司獲取採用美國技術生產的芯片。美國在半導體設備和設計工具領域的主導地位，意味著華為基本上不可能獲得芯片。

中國加大了實現芯片製造自給自足的決心，在半導體產業投入了數以十億計美元，且正在從其他國家地區招募頂尖工程師。國際半導體產業協會（SEMI）數據顯示，今年第三季度，中國是全球最大的半導體設備市場，銷售額達到56.2億美元，按年增長63%。

特朗普政府的強硬做法成功壓制了華為，暴露了中國在半導體領域的弱點，同時也損害了美國企業的利益，長遠而言會削弱美國的實力。那些著眼於中國市場的高科技公司可能會重新考慮是否從美國採購原材料，重新評估是否在美國進行研究或開展業務。

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拜登將聯合盟友，在科技上孤立中國

新一屆美國政府可能傾向於對韓國、台灣和等盟友採取有針對性的做法，把目標縮小，致力於不讓最先進的技術落入中國手中。台灣和韓國在半導體製造方面均處於領先地位，投入更多資源加強美國及其盟友的研究和製造能力，將會增加中國追趕的難度，同時不會損害到美國企業，甚至是西方盟友國家的企業。另外，支持美國的芯片製造，也符合候任總統拜登促進國內製造業發展的承諾。

美國智庫安全與新興技術中心（CSET）研究分析師 Will Hunt也認為，拜登會採取更精準的做法，他說：「我希望能和日本、荷蘭合作，針對半導體生產設備等關鍵技術出招，而非一如過往幾年的廣泛性管控」。

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責任編輯：陳建錫

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