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【擴大開放】內地新版市場准入負面清單再瘦身 列入事項減8項

經濟脈搏 12:37 2020/12/16

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國家發改委、商務部日前印發2020版市場准入負面清單，共列入事項123項，相比2019年版的131項減少八項。

發改委周三刊登《市場准入負面清單(2020年版)》通知稱，清單包含禁止和許可兩類事項，對市場准入負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。

市場准入負面清單為每年動態修訂的工作機制，發改委新聞發言人孟瑋表示，經過三輪修訂，2020年版清單與2018年版清單相比，事項數量由151項縮減至123項，縮減比例達到18% ，與2016年試行的《市場准入負面清單草案(試點版)》328個事項相比，縮減比例高達62%。

納入金融控股公司準入管理

她指，主要作出以下修訂，包括放開刪減一批事項措施。放開「森林資源資產評估項目核准」「礦業權評估機構資質認定」「碳排放權交易核查機構資格認定」等3條措施。根據「放管服」改革進展，刪除「進出口商品檢驗鑒定業務的檢驗許可」「報關企業註冊登記許可」「資產評估機構從事證券服務業務資格審批」「證券公司董事、監事、高級管理人員任職資格核准」等14條管理措施。及時移出已整合或不符合清單定位的事項措施。

孟瑋稱，負面清單修訂並不是只減不增，而是有增有減。堅持嚴格合法依規增減，及時依法納入金融控股公司、地方資產管理公司等準入管理措施，以保障清單的嚴謹性、規範性。

內地公布新版外商准入負面清單 金融等更多領域允外資控股或獨資經營

責任編輯：蒯宇澄

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