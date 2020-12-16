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【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達

國情動向 13:26 2020/12/16

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為對新冠肺炎嚴峻疫情，菲律賓宣布本週與中國科興生物公司（Sinovac Biotech）達成採購協議，目標在明年3月送達2500萬劑疫苗。若一切順利，中國疫苗將搶先西方藥廠在菲律賓施打。

菲律賓《問詢者報》14日報道，菲律賓疫苗負責人格爾維斯（Carlito Galvez）表示，本週會與科興完成協議，目標是讓2500萬劑疫苗在明年3月送達菲律賓。菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）表示，中國疫苗會比西方疫苗先抵達菲律賓。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）曾公開表示「會優先買中國、俄羅斯所製造的新冠疫苗」，希望讓全體國民施打疫苗，甚至稱對中俄製的疫苗有信心，「如果中國願意提供疫苗，我也會樂意捲起袖子接種」。但他強調，菲律賓購買的任何疫苗，都會經過投標程序。

菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達

【新冠疫苗】十餘國訂5億劑！中國疫苗全球訂單曝光

【新冠疫苗】張文宏：明年難實現全球接種 中國將建立「免疫優勢」

科興生物的滅活疫苗是由猴子細胞培植，優點是研發容易、所製造的抗體較強，但由於該款疫苗會把病毒殺死，再注入人體，需要培植大量病毒出來，再用熱力或化學物質將其殺滅。

土耳其緊急採購中國疫苗

另一方面，中國外交部15日表示，國務委員兼外長王毅14日應約與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）通電話。恰武什奧盧祝賀中國成功控制新冠病毒疫情，高度讚賞中方在疫苗研發方面取得成就，又表示土耳其認為中國的疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購，願就此與中方加強合作。 

揭中國疫苗數據為何遲遲不出來 有效率是這樣計的

秘魯暫停國藥疫苗試驗 一個案現「嚴重不良反應」

【新冠疫苗】零下70度運輸很困難？業內人士點明這一挑戰

責任編輯：游昊雲

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