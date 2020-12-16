【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）

▲ 解放軍在中印邊境新建直升機場，瞄準印軍的戰略要地。資料圖片

中印邊境對峙持續，雙方入冬後繼續增兵。印媒報道，過去9個月以來，解放軍不斷改良及加建軍事設施，包括在阿克賽欽地區、接近印軍戰略要地的位置，建造了新的直升機場。早前有消息指，中國今年大手向俄羅斯訂購軍用直升機，相當一部分部署在中印邊境。

《今日印度》報道，直升機場與印度道拉伯格玉爾地空軍基地（daulat beg oldie）相對，高16,700英尺，接近實際控制線（LAC）及255公里的一條公路。該公路與實際控制線平行，將印度拉達克列城（Leh）連接到DBO空軍基地，對印軍具有戰略意義。

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衛星圖像顯示，直升機場在今年4月初完工，建設跑道長度約為1公里，但是由於進入冬季的緣故，只有700米進行了平整工作。在機場可能配備空中交通管制員的主樓後面，解放軍已開始為指揮與控制中心修建地下建築。

同時，印軍據報正對130萬戰鬥部隊重新調整，預計將使印度國防軍為真正意義上的兩線作戰做好戰前準備。

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大手增購俄直升機，重點部署中印邊界、台灣海峽

俄羅斯國有軍工企業「俄羅斯技術集團」10月底發表年報指，中國去年與俄羅斯簽署合同，總共採購多達121架運輸和攻擊運輸直升機。俄媒指，交易的金額或超過20億美元，是繼蘇-35戰機、S-400防空導彈系統後，近年俄羅斯與中國最大的一筆軍火交易。

中國所採購的這121架直升機包括：68架米-171和改進型的米-171E直升機、18架能夠掛載武器，可執行對地攻擊任務的米-171SH攻擊運輸直升機、21架安薩特式輕型運輸直升機等。部分機型搭載VK-2500引擎，能有效地在高原和高山低溫環境下，或炎熱氣候中作戰，料在中印邊界對峙前線、台灣海峽和南中國海地區派上用場。

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責任編輯：陳建錫