【新冠疫苗】5個Q&A話你知 接種者仍可能染疫但病情輕 

多國已部署疫苗接種計劃，為抗疫帶來希望。但其實疫苗並非萬全之策，稍早前內地專家何劍峰曾指出，有疫苗只是多一防護手段，不一定完全消滅病毒。內媒整理出美國《科學新聞》雜誌官網關於疫苗的5個Q&A，詳細解答疫苗的安全性以及作用等。

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Q：接種疫苗者還能感染其他人嗎？

A：可能。目前所測試的疫苗都沒有100％有效，因此接種者仍可能感染新冠病毒。

而且，無論是輝瑞還是莫德納的疫苗試驗都沒有測試這種疫苗是否可以防止人們感染該病毒。相反，這些試驗著眼於人們是否可以避免出現疾病徵狀。這意味著，尚不清楚接種疫苗的人是否仍會出現無徵狀感染，從而仍能將病毒傳播給其他人。

在這兩項試驗中，一些接種疫苗的人確實出現了新冠病徵，但病情比那些服用安慰劑的人輕。在輝瑞公司的研究中，有1名疫苗接種者患了重病，而在安慰劑組中則有9名。接種過莫德納疫苗的人員中無人患重病，而有30人接種了安慰劑後出現了嚴重疾病。

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Q：那麽疫苗有什麽用？

A：這些疫苗似乎減少了人被感染後出現徵狀的可能性以及疾病的嚴重程度。這對於防止死亡以及減輕新冠病毒的某些長期副作用可能有巨大幫助。其中包括一些人在疾病发作後出現的心臟和肺部問題。

Q：接種後，人們仍需戴口罩和保持社交距離嗎？

A：是的，儘管疫苗可能有助於控制疫情，但這並不意味著人們可以突然放棄所有其他防疫措施。換句話說，人們仍然需要戴口罩，保持社交距離，洗手並避免大聚會，尤其是在室內。

建立疫苗誘導的抗體和其他免疫防禦體系需要花費數周的時間，輝瑞和莫德納的兩種疫苗都需要在第一劑後21天至28天加強劑量。因此，疫苗提供的全面保護至少需要一個月的時間才能開发出來。

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Q：疫苗安全嗎？

A：到目前為止，它們似乎很安全。大多數疫苗副作用发生在獲得疫苗後的最初幾周至幾個月內，這就是為什麽FDA要求疫苗制造商在申請緊急使用授權之前必須擁有兩個月的安全數據。

臨床試驗中收集到的數據表明，疫苗的副作用包括发燒、頭痛、手臂酸痛、注射部位发紅和感覺疲憊。對於批准用於其他疾病的疫苗，此類副作用是常見的。

Q：疫苗可幫助我們獲得群體免疫力嗎？

A：科學家們仍在研究必須有多少人對該病毒具有免疫力，才能遏制易感宿主的暴发並終結疫情大流行。儘管還需要多少疫苗才能達到這一點目前仍不清楚，但大多數專家估計這個數字將佔人口的6至8成，這還取決於疫苗的功效。

責任編輯：尹航

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