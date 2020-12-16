印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人

台商緯創資通（Wistron）在印度代工生產iPhone的廠房，日前遭暴徒肆意破壞，造成損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元，令台商、乃至外商都對印度投資環境生憂。彭博社專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，此事並非特例，全球代工之王、台灣企業鴻海富士康一直憂印度工人聚集易生事，因此當地單一廠房不會聘用超過1萬人。

高燦鳴在文章中稱，曾有鴻海主管向他透露，鴻海在印度的單一工廠聘用的員工人數，盡量不會超過1萬，寧願將廠房分散各地，因為如果單一廠房超過這個規模的話，容易受到強勢工會及地方官員的擺佈。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）

高燦鳴指出，印度畢竟是民主國家，與中國那樣絕對不容許任何雜音，將營運順暢的重要性置於人權之上不同，如果工會有不滿的聲音，地方政府將不得不介入，這對於開始想分散蘋果（Apple）供應鏈的CEO庫克（Tim Cook）而言，是一個需要適應的新問題。

台商：印度影視渲染英雄文化 不是好事

至於台灣，高燦鳴則表示，蔡英文當局希望台灣企業從中國大陸分散出去，而台灣企業又是「印度製造」最大的響應者之一，再加上印度與大陸交惡，台灣跟印度的關係將會越來越緊密。緯創發生這種事情，對蔡政府鞏固供應鏈同盟的構想而言，自然不是好事，除此以外，她也不會樂見於台灣的企業在海外聲譽受損。

因此高燦鳴最後總結，不管是企業還是政府，在想要確保供應鏈安全之餘，也應該要設法讓當地的勞動力，擁有屬於他們的安全。

印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？

緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）

而台灣《商業周刊》報道也持類似觀點，直指英雄主義盛行，工廠規模不能太大以防聚集，防範「作亂」事件。

報道引述一名台商印度管理高層說，工廠小有好處，就是不宜讓印度人大規模聚集。「這裡人民很容易被煽動」，他說，印度的電視、電影都是英雄主義，一個人可以翻倒幾十台車。所以只要一個有領導風格的人出來帶頭，就很容易造成大規模動亂，場面頓時失控。

暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

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責任編輯：鄧國強

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