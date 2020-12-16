  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人

經濟脈搏 13:57 2020/12/16

分享：

台商緯創資通（Wistron）在印度代工生產iPhone的廠房，日前遭暴徒肆意破壞，造成損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元，令台商、乃至外商都對印度投資環境生憂。彭博社專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，此事並非特例，全球代工之王、台灣企業鴻海富士康一直憂印度工人聚集易生事，因此當地單一廠房不會聘用超過1萬人。

高燦鳴在文章中稱，曾有鴻海主管向他透露，鴻海在印度的單一工廠聘用的員工人數，盡量不會超過1萬，寧願將廠房分散各地，因為如果單一廠房超過這個規模的話，容易受到強勢工會及地方官員的擺佈。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）

高燦鳴指出，印度畢竟是民主國家，與中國那樣絕對不容許任何雜音，將營運順暢的重要性置於人權之上不同，如果工會有不滿的聲音，地方政府將不得不介入，這對於開始想分散蘋果（Apple）供應鏈的CEO庫克（Tim Cook）而言，是一個需要適應的新問題。

台商：印度影視渲染英雄文化  不是好事  

至於台灣，高燦鳴則表示，蔡英文當局希望台灣企業從中國大陸分散出去，而台灣企業又是「印度製造」最大的響應者之一，再加上印度與大陸交惡，台灣跟印度的關係將會越來越緊密。緯創發生這種事情，對蔡政府鞏固供應鏈同盟的構想而言，自然不是好事，除此以外，她也不會樂見於台灣的企業在海外聲譽受損。

因此高燦鳴最後總結，不管是企業還是政府，在想要確保供應鏈安全之餘，也應該要設法讓當地的勞動力，擁有屬於他們的安全。

印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？

緯創iPhone廠被砸  印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）

而台灣《商業周刊》報道也持類似觀點，直指英雄主義盛行，工廠規模不能太大以防聚集，防範「作亂」事件。

報道引述一名台商印度管理高層說，工廠小有好處，就是不宜讓印度人大規模聚集。「這裡人民很容易被煽動」，他說，印度的電視、電影都是英雄主義，一個人可以翻倒幾十台車。所以只要一個有領導風格的人出來帶頭，就很容易造成大規模動亂，場面頓時失控。

暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

【中印衝突】解放軍興建新直升機場 鎖定印軍戰略要地

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）
今日
【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
今日
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
今日
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日
2020/12/15
印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
2020/12/15
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
政治 地緣政治 內政 貿易戰 經濟現象 人權 經濟 電影 科技戰 蔡英文

下一篇文章

【中芯國際】梁孟松是中芯靈魂人物之一 曾帶領業績飆漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？