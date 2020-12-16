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印度暴徒砸廠3大輸家  除了緯創還有他和他（組圖，有片）

經濟脈搏 16:17 2020/12/16

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印度暴徒砸廠3大輸家  除了緯創還有他和他（組圖，有片）

台商緯創資通（Wistron）在印度代工生產iPhone廠房，日前遭暴徒肆意破壞，造成損失至少43.7億印度盧比、折合港幣約4.62億元，後遺症或漸浮現，緯創、蘋果、莫迪政府治下的印度，三方都成了輸家。路透社分析，這可能打亂緯創及其客戶蘋果擴大「印度製造」的計劃，同時也迫使印度政府必須加倍努力，才能吸引外資。

路透社報道，針對這宗暴動事件，知情人士表示，緯創想重啟廠房運作可能極其困難，「這對緯創業務造成巨大衝擊。緯創原本想在未來1年內招聘1.5萬至2萬人，並計劃在該廠生產其他iPhone（SE系列以外），但該廠可能需要數周、甚至數月才能重新站穩腳跟」。

路透社：蘋果印度製造計劃受挫

緯創今年稍早曾承諾，未來5年將在印度投資約130億盧比、折合港幣近13.7億元，用於智能型手機製造，以符合印度政府的製造獎勵方案。3名知情人士表示，若緯創的業務繼續暫停，緯創恐無法達成今年的大部分獎勵目標，不過他們沒有給出具體數字。

印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人（組圖，有片）

暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

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另外，報道指出，這宗事件使庫克（Tim Cook）領導的蘋果公司，致力於擴大印度製造的努力受挫。為因應美中貿易戰，蘋果將印度視為中國以外的生產基地，利用緯創、富士康在印度南部泰米爾納德邦 （Tamil Nadu）的工廠生產智能型手機，既內銷也出口。

業界高管和科技分析師認為，蘋果可能會尋求深化和其他印度承包商的合作。和碩有意在印度設廠，預計很快將能在印度開展業務。

莫迪「印度製造」戰略受阻  不利印發展

報道指出，這起事件也對印度總理莫迪（Narendra Modi）推動的「印度製造」政策受挫，印度政府正在努力減少損失。印度科技部稱，這起事件是反常現象；新德里、卡納塔克邦官員皆表示，已向緯創保證將提供支持。

不過分析人士預測，印度應能克服這次難關。印度HDFC銀行席經濟學家巴魯亞（Abheek Barua）就表示，「這起事件恐削弱印度吸引大企業的潛力，但印度市場的整體吸引力將承受得起考驗。我認為，這還將促使像蘋果這樣的公司更仔細關注它們的供應商及其政策，而不會導致外資大批出走」。

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責任編輯：鄧國強

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