發改委：經濟恢復勢頭延續 全年汽車產業可恢復去年水平

中國發改委表示，國內經濟穩定恢復勢頭在延續，市場預期持續改善，政策效果也在持續顯現，市場信心也在不斷改善。發改委並預計，今年全年汽車產業總體可恢復到2019年水平。

疫情和外部環境仍存不確定因素

發改委發言人孟瑋在例行發布會上稱，從已經公布的數據來看，中國經濟恢復態勢持續顯現，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在不確定性因素，一些行業恢復狀況還不是很樂觀，部分小微企業、出口企業依然面臨不少困難，對此將持續加強跟踪分析，落實落細相關政策。

孟瑋稱，受（元旦、春節）節日效應影響，物價可能出現階段性上漲，但由於生豬生產供應持續恢復、蔬菜整體供應充足，預計節假日期間的價格漲幅不大。

她並預計，今年全年汽車產業總體可恢復到上年水平，其中增加值等主要經濟指標好於去年，產銷達到2,500萬輛左右，與上年相當，新能源汽車產銷有望超過上年。

11月新能源車銷量按年增105%

孟瑋表示，得益於今年出台的穩定和擴大汽車消費政策措施，4月以來汽車產業快速恢復，1至11月，汽車產銷按年降幅已收窄至3%左右，主營業務收入、利潤總額和增加值按年實現正增長。新能源汽車上半年降幅較大，7月份開始呈現持續回升態勢，11月產銷分別完成19.8萬輛和20萬輛，按年分別增長75%和105%。

另外，今年冬季，受電力、鋼鐵、建材等行業用煤需求旺盛、氣溫偏低采暖用煤有所增長影響，煤炭需求較前幾年增加較為明顯，近期現貨市場煤炭價格有所上漲。

對此，發改委表示，國內煤炭市場供需總體平衡，今冬明春供應有保障。目前煤價總體穩定，80%以上的煤炭供應執行的都是中長期合同，交易價格在每噸540至550元人民幣間，剩下小部分市場煤的價格上漲，不會影響民生用煤保障。後續將增加供給，調節需求，引導市場煤炭價格穩定在一個較為合理的水平上。

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責任編輯：蒯宇澄

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