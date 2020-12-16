  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：經濟恢復勢頭延續 全年汽車產業可恢復去年水平

經濟脈搏 16:18 2020/12/16

分享：

中國發改委表示，國內經濟穩定恢復勢頭在延續，市場預期持續改善，政策效果也在持續顯現，市場信心也在不斷改善。發改委並預計，今年全年汽車產業總體可恢復到2019年水平。

疫情和外部環境仍存不確定因素

發改委發言人孟瑋在例行發布會上稱，從已經公布的數據來看，中國經濟恢復態勢持續顯現，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在不確定性因素，一些行業恢復狀況還不是很樂觀，部分小微企業、出口企業依然面臨不少困難，對此將持續加強跟踪分析，落實落細相關政策。

孟瑋稱，受（元旦、春節）節日效應影響，物價可能出現階段性上漲，但由於生豬生產供應持續恢復、蔬菜整體供應充足，預計節假日期間的價格漲幅不大。

她並預計，今年全年汽車產業總體可恢復到上年水平，其中增加值等主要經濟指標好於去年，產銷達到2,500萬輛左右，與上年相當，新能源汽車產銷有望超過上年。

11月新能源車銷量按年增105%

孟瑋表示，得益於今年出台的穩定和擴大汽車消費政策措施，4月以來汽車產業快速恢復，1至11月，汽車產銷按年降幅已收窄至3%左右，主營業務收入、利潤總額和增加值按年實現正增長。新能源汽車上半年降幅較大，7月份開始呈現持續回升態勢，11月產銷分別完成19.8萬輛和20萬輛，按年分別增長75%和105%。

另外，今年冬季，受電力、鋼鐵、建材等行業用煤需求旺盛、氣溫偏低采暖用煤有所增長影響，煤炭需求較前幾年增加較為明顯，近期現貨市場煤炭價格有所上漲。

對此，發改委表示，國內煤炭市場供需總體平衡，今冬明春供應有保障。目前煤價總體穩定，80%以上的煤炭供應執行的都是中長期合同，交易價格在每噸540至550元人民幣間，剩下小部分市場煤的價格上漲，不會影響民生用煤保障。後續將增加供給，調節需求，引導市場煤炭價格穩定在一個較為合理的水平上。

中國明年經濟數據勢好看 為何專家卻說「日子未必好過」？

國務院發展研究中心：中國經濟形勢總體喜中有憂

社科院料今年中國經濟增2.2% 明年增7.8%

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

行業 疫情 汽車 經濟 中國發改委 中華人民共和國國家發展和改革委員會 AR 中國 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

緯創被砸印度惹負評 官稱取代中國目標不變

下一篇文章

印度暴徒砸廠3大輸家 除了緯創還有他和他（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
印度有2億「賤民」 種姓歧視成緯創暴動禍根？
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
【中芯國際】台芯片老將任中芯副董 蔣尚義成抗美利器？
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）