美售聲納系統助台製造潛艇 能威脅解放軍艦隊？

▲ 台灣目前僅有4舨潛艇，且都是舊型號，與解放軍差距巨大

特朗普御任前加大對台軍售，台灣的國防部今日（16日）表示已獲美國通知，允許輸出「數位式聲納系統」，助台灣自行建造潛艇。潛艦是蔡英文強化防務計劃中的核心一環，甚至有分析指台灣打造出整支潛艇部隊後，將有能力威脅，甚至殲滅解放軍攻台的艦隊。

自製潛艦計劃在蔡英文2016年上台後宣佈啟動，今年她連任成功之後，打破外界認為該計劃只說不做的批評，本月起動工，預計2025年內可陸續交艦。台灣目前有4艘潛艦，「海獅」和「海豹」是美國在二戰時期使用的艦艇；兩艘「海龍」和「海虎」潛艦則購自荷蘭，已服役逾30年。台灣的潛艦部隊規模與大陸無法比擬，後者近年加快建造，已擁有多艘彈道導彈潛艇，甚至能發射核武器。

台灣智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲表示，打造潛艦是防衛性的武器，為台灣盟友提供共同安全保障，並非有意刺激北京。

美媒：8艘潛艇夠殲滅攻台艦隊

美國雜誌《福布斯》日前引述麻省理工學者的說法，指台灣明顯把潛艇作為一種核心反艦力量，台灣地區的淺水區使得潛艇相比於空中和海面力量更適合用於反艦任務，而台軍計劃裝備的MK.82魚雷、AGM-84魚叉反艦導彈，將會成為其部隊的王牌武器。

在專家臆想當中，即使解放軍目前有70艘攻擊潛艇，還有數十艘配備反潛聲吶的護衛艦、反潛艦，以及數架「高新-6號」反潛巡邏機也並不要緊。畢竟除了英美的潛艇部隊、北約及日本的空中和水面力量之外，其他國家幾乎沒有成熟的反潛經驗。因此，解放軍的反潛部隊加起來，也很難抵抗一小群精銳的台灣潛艇部隊，而解放軍的登陸艦隊將難逃被摧毀的命運。

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內媒：離自取滅亡更近一步

內媒《台海網》嘲諷台灣「神化」了潛艇在現代海戰中的作用，有效嚇阻解放軍的說法，完全站不住腳。以二戰時期為例，當時德軍發起了著名的“無限制潛艇戰”，讓很多人誤以為，德軍潛艇在整場戰爭中都起到了至關重要的作用，但其實無限制潛艇戰真正取得大規模戰果的時間段僅維持了10幾個月；而德軍在二戰期間共計服役了約1000艘潛艇，這是台軍完全做不到的。

有輿論拿前蘇聯海軍（大力發展水下戰力）與美國海軍（發展以航母為核心的打擊群）的發展思路差，來證明台軍這一理念的合理性。但問題是前蘇聯與美國整體軍事實力基本屬於同一水平，這才是雙方可以一搏的基礎。

台軍相比解放軍完全不在一個量級，就算把台軍現有的4艘老潛艇，加上規劃自造的8艘新潛艇都算上，對比大陸海軍目前超過50艘的現代化潛艇，以及規模龐大的現代化反潛裝備，台軍想藉潛艇發揮嚇阻作用，純屬無稽之談。

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責任編輯：陳建錫