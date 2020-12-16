【新冠疫苗】江蘇新冠疫苗採購價格公佈 中標價格200元人幣一支

江蘇省藥品（醫用耗材）陽光採購和綜合監管平台發布《省公共資源交易中心關於公佈新型冠狀病毒疫苗採購結果的通知》，北京科興中維生物技術有限公司和北京生物製品研究所有限公司中標，中標價格均為200元（人民幣，下同）一支。

關於目前中國接種新冠疫苗的價格，官方國家醫療保障局重申「預防性疫苗需要自費」。一個月前，浙江嘉興疾控中心對外宣稱，新冠疫苗需要接種2劑次，間隔為14至28天，價格為200元一支，2劑次共400元。還稱浙江有100多萬人已經接種。

而針對內地疫苗收費問題，今年全國兩會期間有人大代表提出，將接種新冠疫苗納入醫保全額報銷，但國家醫保局早前重申，預防性疫苗不納入醫保支付範圍，又表示下一步將會同相關部門研究新冠疫苗的費用問題。

▲ 江蘇新冠疫苗採購價格公佈 中標價格200元人幣一支

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清華大學醫療服務治理研究中心研究員廖藏宜曾表示，疫苗如果是自費接種，地方政府可根據財政情況補貼。有港媒則引述境外媒體稱，內地不同省區市自費接種疫苗的收費，由400至8,000元不等。

內地不同省區市自費接種疫苗收費不同

另外，復星醫藥周三（16日）宣布，與BioNTech就向中國供應和生產mRNA新冠核酸疫苗達成協議，一旦疫苗獲得內地上市批准，BioNTech預計將於2021年向內地供應至少1億劑疫苗，首批將在德國的生產工廠供應。

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責任編輯：游昊雲

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