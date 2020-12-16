【中美科技戰】華為磨劍抗美 鴻蒙系統將全面升級

在美國圍堵下，華為手機無法搭載Google旗下安卓（Android）系統，為此研發「鴻蒙」（HarmonyOS）系統。華為今日（16日）宣布正式推出鴻蒙的手機開发者Beta版。預計明年所有自研設備都能升級鴻蒙系統，華為也將发布基於鴻蒙系統的智能手機。

在未來，鴻蒙將成為全球第三大移動操作系統，和iOS、Android三分天下。

未來鴻蒙將與iOS、Android三分天下

據內媒報道，在鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版發布活動上，華為消費者業務軟件部副總裁楊海松表示，明年所有華為自研設備都升級為鴻蒙系統，消費者不需要購買新的設備。明年華為也將發布基於鴻蒙系統的智能手機。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄表示，今年已有美的、九陽、老板、海雀科技搭載鴻蒙OS，2021年的目標是覆蓋40+主流品牌1億台以上設備。

迄今參與鴻蒙開發項目的開發者數量超過10萬，硬體合作夥伴從之前的五家增加到十家。資料顯示，鴻蒙是華為自主研發的全場景、分布式、多平台智慧操作系統，可覆蓋車機、手機、智能穿戴、家電等。

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王成錄表示，鴻蒙OS主要解決三大開發者的難題：為不同設備重複開發、不同螢幕和交互適配困難、缺少高效開發環境與工具。

楊海松提到，安卓手機應用生態目前處於一個混亂的狀態，各家有自己的應用商店，還有第三方應用商店。用戶下載應用會跳轉很多次，下載一些應用商店才能最後安裝應用。鴻蒙系統希望消除這種現象。

鴻蒙系統推出後，預計市面上90%以上華為的手機型號都可以升級。2019年華為手機全球出貨量達2.4億，居世界第二。

責任編輯：尹航

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