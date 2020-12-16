▲ 緯創被砸印度惹負評 官稱取代中國目標不變（組圖，有片）

緯創資通（Wistron）在印度的廠房日前發生暴動，部份設備遭砸，損失巨大，而此事亦非特例，讓外界關注印度政府推動「印度製造」的前景，而印度電子資訊部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）聲稱，印度取代中國，成為世界最大手機生產國的目標，並不會因此改變。

根據通訊社「印度報業托拉斯（PTI）」報道，普拉薩在14日表示，「我們曾希望印度成為世界第2大手機生產國，而現在，我們要超過中國，這是我的目標，我得非常清楚地指出這一點」。據報道，印度在2017年成為世界第2大手機生產國。

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在這樣的目標下，普拉薩表示，印度將持續推動製造業的激勵計劃（PLA，production-linked incentive），也就是促進印度的製造業地位，並讓印度的經商環境更為容易，以吸引全世界最好的企業到印度，並讓印度企業成為世界頂尖。

印度欲成手機生產全球第一

台灣企業是印度PLA最主要的響應者之一，鴻海富士康、和碩、緯創等組裝廠均開始在印度擴廠，而印度政府希望到2025年時，電子製造的產值能達到26萬億盧比、折合港幣約2.74萬億元，其中13萬億盧比、折合港幣1.37萬億元來自手機。

雖然緯創印度工廠地暴動造成鉅額損失，不過和碩董事長童子賢表示，印度設廠計劃沒有改變，鴻海清奈工廠的擴產計劃據傳也沒有受到影響。

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責任編輯：鄧國強

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