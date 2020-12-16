中央經濟工作會議據報本周召開 關注5大看點

一年一度的中央經濟工作會議，據報本周在北京召開，部署明年經濟工作。

明年作為「十四五」開局之年，今年的中經會格外受注目。彭博引述分析人士預計，中方將再度注重減緩債務增長步伐，以及保護經濟免受中美緊張衝擊。

事實上，中國走出新冠疫情衝擊，經濟重回正增長，但同時債務急劇增加，出現公司接連違約情況，外界關注中經會如何平衡穩增長與防風險。

以下5大關注看點：

金融風險

彭博分析，中國今年債務比率大幅升至創紀錄水平，明年首要任務將是整肅金融體系。澳新銀行首席大中華區經濟學家楊宇霆也表示，鑒於最近企業債的壓力，金融穩定料為政策議程的重中之重，政府需要在清理僵屍企業的意願和過度負債之間加以權衡。

經濟增長

上周五召開的政治局會議，提到「努力保持經濟運行在合理區間」，意味經濟增長仍會重點考量，但會議同時提到「要抓好各種存量風險化解和增量風險防範」，外界關注中央將如何在控制風險與保持穩定目標之間取得平衡。有分析師預計，明年中央將淡化經濟增長數字目標，而更加重視就業方面的指標。



政策正常化

市場一般預料，在經濟穩步復甦下，貨幣、財政政策將正常化，但政策退出預計會注意時機和力度，避免出現「政策懸崖」。

財政政策方面，分析師料地方政府發債額度或較今年下降，明年財政赤字率亦將回落至3%左右，但具體數字要到明年兩會公布。

雙循環

上周政治局會議首提「注重需求側改革」。根據中央關於「十四五」的建議，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，經濟增長預料更依靠國內需求而非出口；又把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，並形成更安全可靠的產業鏈供應鏈。

分析預計，中經會將宣布有關創新、工業現代化、內需、以市場導向的改革以及加大市場開放等政策。

反壟斷

中國近期針對金融科技壟斷連環出手，政治局會議也首提「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，預計「反壟斷」也將在今年中經會佔據重要篇幅。

「反壟斷」資本整風 中經會前釋訊號

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【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息

責任編輯：林佩怡

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