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【新冠疫苗】衛健委官員：不為第一而搶跑 安全性最重要

國情動向 22:32 2020/12/16

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中國幾款新冠肺炎疫苗研發處於最後衝刺階段，惟有效率尚未公布。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，不為第一而搶跑，安全性等是最重要。

新華社報道，鄭忠偉日前受訪時稱，中國已有5個新冠病毒疫苗進行三期臨床試驗，數量位於全球前列。他指出，中國疫苗研發已經進入衝刺階段，處於全球第一方陣，但不為第一而搶跑。

處於全球第一方陣

他強調，評價一個疫苗需要多項綜合指標，其中安全性、有效性、可及性、可負擔性是最重要。

不過，鄭忠偉稱，「我們正做好大規模生產準備」。目前進入三期臨床試驗的新冠疫苗，分別是國藥集團中國生物的2個滅活疫苗、北京科興中維公司的1個滅活疫苗、軍事醫學研究院和康希諾公司聯合研發的腺病毒載體疫苗，以及中科院微生物所和智飛生物公司聯合研發的重組蛋白疫苗。

報道指出，由於內地新冠肺炎疫情受控，已不具備開展三期臨床試驗的條件，因此上述三期臨床試驗主要在海外進行，也面臨著一些困難和挑戰。

值得注意，巴西將於12月23日公布中國科興生物的新冠疫苗後期試驗最終結果，據報比原先延遲8日，是為了採納更多樣本和更完整的分析。另巴西衛生監管機構Anvisa批評，中國衛生當局在批准緊急使用新冠疫苗方面做得「不透明」。

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【新冠疫苗】巴西以擴大採樣為由 推遲公布科興疫苗有效率

責任編輯：林佩怡

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