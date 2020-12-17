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嫦娥五號安全返回 「嫦娥之父」講中國下一步去哪

國情動向 10:13 2020/12/17

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嫦娥五號安全返回 「嫦娥之父」講中國下一步去哪

嫦娥五號月球採樣任務歷時23天正式結束。嫦娥五號返回器攜帶2公斤月球岩石樣品，周四（17日）凌晨 在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，完成中國首次地球以外天體採樣返回。嫦娥五號任務圓滿成功，象徵中國探月工程「繞、落、回」三步走計劃已全部實現。中國太空探索下一步要去哪裏？是否會載人登月？

有別於中國過往載人飛船從地球軌道返回，嫦娥五號返回器速度更高，需採用半彈道跳躍方式，在地球大氣層「打水漂」減速後才降落。返回器凌晨1時59分順利落地，北京航天飛行控制中心一片歡騰，中國探月工程總指揮、國家航天局局長張克儉其後宣佈，嫦娥五號任務圓滿成功。專家稍後會對月球土壤樣本啟動儲存、分析及研究的相關工作。

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嫦娥五號着陸回收巨困難 為何不用北斗找她？

國家主席習近平發賀電，指出嫦娥五號是中國複雜度最高、技術跨度最大的航天系統工程，是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著中國航天向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。

嫦娥計劃從2007年嫦娥一號實現繞月探測、2013年嫦娥三號實現降落登月，到現在2020年嫦娥五號實現採樣返回，「繞、落、回」三步走已經全部走完。嫦娥五號任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇形容，嫦娥五號任務既是收官之作，更是奠基之作。

嫦娥五號為何等現在才回來？岩石一早已挖完

這是否意味中國很快就會推出新太空計劃？中國科學院院士，「嫦娥之父」歐陽自遠表示，下一步，中國要到火星上採樣，過程也與月面採樣類似。「有了月面採樣的經驗後，對於未來到火星採樣也是很好的借鑒作用。」

此外，中國將來還要在對於近地小行星2016HO3繞飛探測時，在其表面附著採集小行星樣品。

美國送過中國1克月岩 現在盼分享成果

美國、歐洲、日本目前都在積極開展地外天體採樣工程。嫦娥工程一期首席科學家和二期高級顧問歐陽自遠稱，中國開展地外天體採樣，對於我們了解地外天體的資源情況、環境情況、歷史以及提高技術水平都有好處。

對於中國還會否載人登月，歐陽自遠指，嫦娥五號是目前最複雜的一次任務，包括去、落、回三個步驟，如果是載人登月也是一樣，但會帶來更多複雜的問題，要求也更高。「嫦娥五號為我們載人登月做了一些初步的技術上的試驗。中國現在也在安排做各種論證，也要進一步實現載人登陸月球同時取樣。」

「嫦娥五號起了非常好的先鋒作用，提高了我們的信心，演繹了我們的技術能力，是非常非常好的一次嘗試。」

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責任編輯：連兆鋒

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