  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普歐洲受挫敗  華為5G獲德國變相放行

國情動向 10:23 2020/12/17

分享：

特朗普歐洲受挫敗  華為5G獲德國變相放行

任期只剩約一個月的美國總統特朗普在歐洲受挫折，儘管他的政府極力拉攏歐洲國家封殺華為，但歐盟「龍頭國」德國政府已批准國家安全資訊法草案，只要求電訊設備製造商採取更高安全標準、接受嚴密監管，沒點名封殺特定供應來源，此舉被指變相有條件允許華為參建當地的5G網絡。

德國總理默克爾（Angela Merkel）的內閣批准了一項將允許華為繼續在德國開展業務的法案。華爾街日報指，儘管這項法案仍需獲得德國議會的批准，但對即將卸任的特朗普（Donald Trump）政府來說，這已經是一個挫折。

德國新法律草案　被指有條件放行華為

內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）闡述草案時稱，德國政府力圖建立一個法律基礎，既能解決網絡安全問題，又能保持市場對競爭性技術的開放。

根據該法案，網絡設備供應商必須保證他們的設備能安全使用，需要對任何違規行為承擔經濟責任。該立法還將要求供應商和運營商，向德國安全機構提供深入的技術和法律手段，以監控網絡的完整性。

特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招

美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安

值得注意是，這項法案沒點名「封殺」特定供應商，這被指變相有條件允許華為參建當地的5G網絡建設。

華爾街日報點出，德國可能是基於商業利益考量，沒有跟隨美國徹底封殺華為5G。

據了解，中國新車銷售中有三分之一來自德國製造商，中國是德國大型汽車製造商大眾汽車（Volkswagen）、戴姆勒（Daimler）和寶馬汽車（BMW）最大的單一市場。

德國或因汽車業等利益　與盟友美國背道

德國汽車生產商的聯網汽車和自動駕駛技術依賴與華為的合作。巨頭德國電信（Deutsche Telekom AG）已經將華為技術密切融入其4G和5G無線寬頻網絡，過去甚至還曾經引起德國網絡安全監管部門的警告。

中國駐德國大使今年5月警告稱，如果柏林方面禁止華為，將承擔相應後果，強調「中國政府不會袖手旁觀」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？

芬蘭新法允禁用危及國安電訊網絡設備 未點名華為

美國政府近年一直表示，華為設備類似於特洛伊木馬，一旦進入西方關鍵基礎設施，中國可以利用其監控和竊取敏感資訊，對美國及其盟友構成安全和經濟威脅。該公司否認了這些指控。

白宮要求歐洲各國聯合抵制華為，也無法得到歐洲國家一致支持；包括芬蘭、法國、波蘭、羅馬尼亞和瑞典在內的一些國家已經採取行動限制華為。英國更決定從明年1月開始停止購買新的華為設備。

歐洲國家　沒有一致跟從特朗普指揮棒

但與此同時，華為已經在匈牙利等國取得了勝利，這些國家明言會採用華為技術。

候任美國總統拜登（Joe Biden）的過渡團隊周三拒絕評論他對華為的立場。
今年早些時候，當時在拜登競選團隊中擔任外交政策高級顧問的布林肯（Antony Blinken）接受路透社採訪時表示，拜登將嘗試利用北大西洋公約組織來應對中國的威脅，包括華為參與歐洲5G通信網絡方面的努力。

英國明年9月起 禁通訊企業安裝華為5G新設備

任正非寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【中美科技戰】華為磨劍抗美 鴻蒙系統將全面升級
今日
【中美科技戰】華為磨劍抗美 鴻蒙系統將全面升級
【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招
今日
【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招
【中美角力】美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安
2020/12/11
【中美角力】美啟動程序撤銷中國電信營運許可 確認華為威脅國安
巴塞球星基沙文終止與華為合作 質疑參與監控維吾爾族
2020/12/11
巴塞球星基沙文終止與華為合作 質疑參與監控維吾爾族
脫離華為後 榮耀傳將獲高通芯片 豪言要做內地手機第一？
2020/12/11
脫離華為後 榮耀傳將獲高通芯片 豪言要做內地手機第一？
政治 地緣政治 硬件 通訊科技 創新科技及應用 科技產品 科技戰 經濟 外交 5G

上一篇文章

美媒：拜登或提名迪士尼董事會主席任駐華大使

下一篇文章

嫦娥五號安全返回 「嫦娥之父」講中國下一步去哪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招
【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招
拜登愛將戴琦是「特務頭子」戴笠後人？真相是咁的
拜登愛將戴琦是「特務頭子」戴笠後人？真相是咁的
嫦娥五號着陸回收巨困難 為何不用北斗找她？
嫦娥五號着陸回收巨困難 為何不用北斗找她？
印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日
印度備戰中國下令軍隊增50%彈藥儲備 但也只夠15日
【中澳關係】中國在巴新建大型漁港 澳洲害怕這種可能性
【中澳關係】中國在巴新建大型漁港 澳洲害怕這種可能性
【中美科技戰】華為磨劍抗美 鴻蒙系統將全面升級
【中美科技戰】華為磨劍抗美 鴻蒙系統將全面升級