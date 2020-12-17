▲ 特朗普歐洲受挫敗 華為5G獲德國變相放行

任期只剩約一個月的美國總統特朗普在歐洲受挫折，儘管他的政府極力拉攏歐洲國家封殺華為，但歐盟「龍頭國」德國政府已批准國家安全資訊法草案，只要求電訊設備製造商採取更高安全標準、接受嚴密監管，沒點名封殺特定供應來源，此舉被指變相有條件允許華為參建當地的5G網絡。

德國總理默克爾（Angela Merkel）的內閣批准了一項將允許華為繼續在德國開展業務的法案。華爾街日報指，儘管這項法案仍需獲得德國議會的批准，但對即將卸任的特朗普（Donald Trump）政府來說，這已經是一個挫折。

德國新法律草案 被指有條件放行華為

內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）闡述草案時稱，德國政府力圖建立一個法律基礎，既能解決網絡安全問題，又能保持市場對競爭性技術的開放。

根據該法案，網絡設備供應商必須保證他們的設備能安全使用，需要對任何違規行為承擔經濟責任。該立法還將要求供應商和運營商，向德國安全機構提供深入的技術和法律手段，以監控網絡的完整性。

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值得注意是，這項法案沒點名「封殺」特定供應商，這被指變相有條件允許華為參建當地的5G網絡建設。

華爾街日報點出，德國可能是基於商業利益考量，沒有跟隨美國徹底封殺華為5G。

據了解，中國新車銷售中有三分之一來自德國製造商，中國是德國大型汽車製造商大眾汽車（Volkswagen）、戴姆勒（Daimler）和寶馬汽車（BMW）最大的單一市場。

德國或因汽車業等利益 與盟友美國背道

德國汽車生產商的聯網汽車和自動駕駛技術依賴與華為的合作。巨頭德國電信（Deutsche Telekom AG）已經將華為技術密切融入其4G和5G無線寬頻網絡，過去甚至還曾經引起德國網絡安全監管部門的警告。

中國駐德國大使今年5月警告稱，如果柏林方面禁止華為，將承擔相應後果，強調「中國政府不會袖手旁觀」。

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美國政府近年一直表示，華為設備類似於特洛伊木馬，一旦進入西方關鍵基礎設施，中國可以利用其監控和竊取敏感資訊，對美國及其盟友構成安全和經濟威脅。該公司否認了這些指控。

白宮要求歐洲各國聯合抵制華為，也無法得到歐洲國家一致支持；包括芬蘭、法國、波蘭、羅馬尼亞和瑞典在內的一些國家已經採取行動限制華為。英國更決定從明年1月開始停止購買新的華為設備。

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但與此同時，華為已經在匈牙利等國取得了勝利，這些國家明言會採用華為技術。

候任美國總統拜登（Joe Biden）的過渡團隊周三拒絕評論他對華為的立場。

今年早些時候，當時在拜登競選團隊中擔任外交政策高級顧問的布林肯（Antony Blinken）接受路透社採訪時表示，拜登將嘗試利用北大西洋公約組織來應對中國的威脅，包括華為參與歐洲5G通信網絡方面的努力。

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責任編輯：鄧國強

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