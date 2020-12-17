【中美角力】萊特希澤臨別說：拜登要用關稅施壓中國

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暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，他建議美國總統當選人拜登繼續對華施壓，要求對方兌現首階段貿易協議的承諾，又稱拜登應利用關稅作為籌碼，「在第一階段貿易協議上對中國施加壓力」（Hold their feet to the fire on Phase 1）。
萊特希澤接受路透訪問時稱，中國在兌現有關承諾方面，部分做得相當不錯，部分則欠佳，而新一屆美國政府應該繼續向對方施壓，確保兌現所有承諾。
萊特希澤說，中國在採購進度方面遠遠落後，部分是因為疫情影響。據彼得森國際經濟研究所，按年度比例計算，截至10月，中國採購的美國商品和服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。
萊特希澤表示：「我肯定會保持關稅不變。我認為，如果你見到關稅取消，這表明我們沒有認真理解中國是戰略對手。」
在拜登當選美國總統前，拜登曾於8月表示，他認為中美第一階段協議「失敗」。但他在美國《紐約時報》12月2日刊出的專訪中表示，就任後不會立即採取行動撤銷特朗普對中國實施的25%關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。
拜登曾表示不會立即撤銷對華關稅
另外，萊特希澤表明，已就化解美國與歐盟長達16年飛機補貼爭拗而提交建議，但雙方未達成協議。他認為，有關解決補貼爭拗的方案須涵蓋中國，意味一旦後者對飛機製造業提供補貼，則歐美可以聯手制裁對方。
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責任編輯：游昊雲
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