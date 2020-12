【中美角力】萊特希澤臨別說：拜登要用關稅施壓中國

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示,他建議美國總統當選人拜登繼續對華施壓,要求對方兌現首階段貿易協議的承諾,又稱拜登應利用關稅作為籌碼,「在第一階段貿易協議上對中國施加壓力」(Hold their feet to the fire on Phase 1)。

萊特希澤接受路透訪問時稱,中國在兌現有關承諾方面,部分做得相當不錯,部分則欠佳,而新一屆美國政府應該繼續向對方施壓,確保兌現所有承諾。

萊特希澤說,中國在採購進度方面遠遠落後,部分是因為疫情影響。據彼得森國際經濟研究所,按年度比例計算,截至10月,中國採購的美國商品和服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。

▲ 萊特希澤促拜登對華施壓 兌現首階段貿協承諾

萊特希澤表示:「我肯定會保持關稅不變。我認為,如果你見到關稅取消,這表明我們沒有認真理解中國是戰略對手。」

在拜登當選美國總統前,拜登曾於8月表示,他認為中美第一階段協議「失敗」。但他在美國《紐約時報》12月2日刊出的專訪中表示,就任後不會立即採取行動撤銷特朗普對中國實施的25%關稅,也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。

拜登曾表示不會立即撤銷對華關稅

另外,萊特希澤表明,已就化解美國與歐盟長達16年飛機補貼爭拗而提交建議,但雙方未達成協議。他認為,有關解決補貼爭拗的方案須涵蓋中國,意味一旦後者對飛機製造業提供補貼,則歐美可以聯手制裁對方。

