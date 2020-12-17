  • 15°C
香港時間 : 20201217日 (四) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】萊特希澤臨別說：拜登要用關稅施壓中國

經濟脈搏 10:53 2020/12/17

分享：

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，他建議美國總統當選人拜登繼續對華施壓，要求對方兌現首階段貿易協議的承諾，又稱拜登應利用關稅作為籌碼，「在第一階段貿易協議上對中國施加壓力」（Hold their feet to the fire on Phase 1）。

萊特希澤接受路透訪問時稱，中國在兌現有關承諾方面，部分做得相當不錯，部分則欠佳，而新一屆美國政府應該繼續向對方施壓，確保兌現所有承諾。

萊特希澤說，中國在採購進度方面遠遠落後，部分是因為疫情影響。據彼得森國際經濟研究所，按年度比例計算，截至10月，中國採購的美國商品和服務大約是第一階段貿易協議要求的一半。

萊特希澤促拜登對華施壓 兌現首階段貿協承諾

【中美角力】庫德洛：特朗普無計劃對中國貨加徵新關稅

【中美角力】紐約時報：拜登說不會立即取消對華加徵關稅

萊特希澤表示：「我肯定會保持關稅不變。我認為，如果你見到關稅取消，這表明我們沒有認真理解中國是戰略對手。」

在拜登當選美國總統前，拜登曾於8月表示，他認為中美第一階段協議「失敗」。但他在美國《紐約時報》12月2日刊出的專訪中表示，就任後不會立即採取行動撤銷特朗普對中國實施的25%關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。

拜登曾表示不會立即撤銷對華關稅

另外，萊特希澤表明，已就化解美國與歐盟長達16年飛機補貼爭拗而提交建議，但雙方未達成協議。他認為，有關解決補貼爭拗的方案須涵蓋中國，意味一旦後者對飛機製造業提供補貼，則歐美可以聯手制裁對方。

【拜登中國】美財長換女鴿子耶倫  中美貿易戰或3轉軌

【美國Cyber monday】科技產品大賣 關稅難敵「中國製造」

拜登財長耶倫反對關稅戰 惟這事與特朗普同調

蘋果對沖中美風險 部份iPad與MacBook謀轉越南生產

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【拜登中國】美財長換女鴿子耶倫 中美貿易戰或3轉軌
2020/12/02
【拜登中國】美財長換女鴿子耶倫 中美貿易戰或3轉軌
【中美角力】紐約時報：拜登說不會立即取消對華加徵關稅
2020/12/03
【中美角力】紐約時報：拜登說不會立即取消對華加徵關稅
離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口 創2018年6月來新高
2020/12/09
離岸人民幣兌美元曾漲破6.50關口 創2018年6月來新高
【中美角力】庫德洛：特朗普無計劃對中國貨加徵新關稅
2020/12/08
【中美角力】庫德洛：特朗普無計劃對中國貨加徵新關稅
商品 經濟 特朗普 萊特希澤 拜登 貿易 採購 制裁 補貼 中國

下一篇文章

暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
緯創iPhone廠被砸 印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）
印度暴徒砸廠3大輸家 除了緯創還有他和他（組圖，有片）
印度暴徒砸廠3大輸家 除了緯創還有他和他（組圖，有片）
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
暴徒砸緯創非偶然 印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人（組圖，有片）
印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人（組圖，有片）
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）
印度暴徒施襲全曝光 緯創iPhone廠至少損4.62億（組圖，有片）