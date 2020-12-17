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中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因

國情動向 11:44 2020/12/17

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中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因

美歐開始大規模接種新冠肺炎疫苗，中國國產疫苗雖已拿到包括香港特區及不少國家和地區訂單，但至今仍未正式推出，大規模接種料要等到2021年。中國國家衛健委專家表示，中國疫苗研發處於全球「第一方陣」，但不會搶跑爭做第一。新華社指出，中國其實已不具備，開展新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗的條件。

新華社報道，中國目前有採用5條技術路線、合共15款新冠疫苗進入臨床試驗。進入Ⅲ期臨床試驗的疫苗包括：國藥集團中國生物2款滅活疫苗、北京科興中維公司1款滅活疫苗、軍事醫學研究院和康希諾公司聯合研發的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所和智飛生物公司聯合研發的重組蛋白疫苗。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，中國現正做好疫苗大規模生產準備。他形容：「中國疫苗研發已經進入衝刺階段，我們處於全球第一方陣，但不為第一而搶跑。」

中國疫苗數據為何遲遲不出來？因為有效率是這樣計的

報道稱，由於新冠肺炎疫情在中國得到控制，國內已不具備開展Ⅲ期臨床試驗的條件，因此上述Ⅲ期臨床試驗主要在海外進行，也面臨著一些困難和挑戰。

鄭忠偉亦解釋，指中國已有5款新冠病毒疫苗，進行Ⅲ期臨床試驗，數量位於全球前列，而評價一個疫苗需要多項綜合指標，其中安全性、有效性、可及性、可負擔性是最重要的。

科興疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面

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十餘國訂5億劑！中國疫苗全球訂單曝光

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責任編輯：連兆鋒

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