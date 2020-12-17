國產凍肉包裝首驗出新冠病毒 麥當勞肯德基為涉事商客戶

內地首次發現國產雞腿外包裝含有新冠病毒。據官方通報，安徽省滁州市嘉吉蛋白營養科技公司買入的3個批次國產雞腿中，有1個批次的外包裝對病毒檢測呈陽性。據悉，該公司主要客戶為麥當勞、肯德基、漢堡王等國際餐飲品牌，同時也向沃爾瑪、百聯等大型超市及餐飲品牌供貨。

內地首度在國產肉品外包裝檢出新冠病毒

官方16日通報稱，於15日下午在1批國產雞腿的外包裝檢出病毒陽性。隨後當地立即開展排查，對公司工作人員、重點場所開展核酸檢測。目前已對公司工作人員開展核酸檢測採樣2,712份，已出結果2,313 份，均為陰性，待出結果399份；對冷鏈運輸車、辦公場所、冷庫、生產流水線、食品等共計採樣267份，檢測結果均為陰性。同時指導公司全面開展環境消殺。

該公司發布的聲明指出，是在工廠供應江蘇無錫市場一個批次的琵琶雞腿產品中檢出陽性。

據內媒21世紀經濟報道，嘉吉公司滁州廠的主要客戶為麥當勞、肯德基、漢堡王等國際餐飲品牌，同時也向沃爾瑪、百聯等大型超市及餐飲品牌供應產品。

這是內地首度在國產肉品外包裝檢出新冠病毒。對此，網民表示憂慮國產冷鏈食品的安全性，也有人猜測，可能是這批雞腿與進口冷鏈食品同倉庫儲存。

科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面

【新冠疫苗】5個Q&A話你知 接種者仍可能染疫但病情輕

【新冠疫苗】衛健委官員：不為第一而搶跑 安全性最重要

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響