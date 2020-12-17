▲ 探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地

中國月球採樣返回任務嫦娥五號成功，探月「繞、落、回」三步走多年計劃收官，令人猜想中國航天下一步有何計劃之際，中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁披露重磅消息。嫦娥五號無人登月後，中國料推載人登月計劃。吳偉仁表示，中國會在2030年之前，在月球南極建設科研基地。

新華社周四（17日）刊出吳偉仁專訪文章，記者問嫦娥五號已經回來了，中國探月工程未來的方向在哪裏？吳偉仁指出：

「2030年之前，我們將在月球南極建設一個科研站基本型。」

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月球自轉和環繞地球公轉的規律決定了，從地球只能觀測到月球正面，而月球上的「一天」長28日，一個白天相當地球14日，一個黑夜也是14日。

吳偉仁表示，中國未來會立足於全月面到達，會在月球南極研製建設一個科研站，在月球南緯89度，可能存在連續180多天的光照；月球的正面和背面是14天白天、14天黑夜，沒有連續的日照，一些儀器設備就不能連續工作。

「如果我們在月球南極建設一個科研站，我們可以長時間對地球進行大動態、全方位、穩定的觀察。」

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吳偉仁還預計，隨著後期科研站規模的擴大，我們可以在月球上進行蓋房子、打磚、3D打印等工作，同時也可以在月球上開採礦物，這都是未來發展的方向。此外，我們還可以藉助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。

他稱，中國航天隊伍年輕人居多，還不斷補充新血液。「在這個團隊中，年輕人貢獻很大，我們的希望很大，年輕人發展的勢頭也很好。我希望能夠有更多的年輕人參與這個隊伍。我相信，未來，這個團隊裡會產生出很多優秀的科學家、技術專家，為我們國家的發展做出貢獻。」

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責任編輯：連兆鋒