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Twitter瘋傳美軍F-16被擊落 5萬解放軍戰死 真相很有趣

國情動向 13:42 2020/12/17

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網傳中美爆發軍事衝突，實際上是右翼主義者製造的謠高

中國與美加兩國關係持續惡化之際，Twitter上突然流傳聳人聽聞的消息指，美國緬因州與加拿大邊境集結了數以萬計的中國軍隊，而上周在密歇根州墜毀的F-16戰機估計被解放軍擊落。為免釀成恐慌，美媒緊急進行闢謠，形容「這種胡言亂語並不好笑」。

陰謀論網站：美軍F-16被擊落，5萬解放軍被殺

美國陰謀論網站「黑暗哨所」（dark outpost）10日發表文章，聲稱引述某電台節目的消息：

緬因州發生小規模地震，其實是中國士兵遭遇轟炸。隨後，一架F-16在密歇根被擊落，3個航空母艦戰鬥群部署在西海岸，2個航空母艦戰鬥群部署在東海岸，以擊落來襲的核導彈……太危險了，第三次世界大戰的第一槍打響了！

文章又提到，在過去數天內，美國與中國的邊境出現了大規模的部隊、裝備和物資流動，並在最後提醒美國民眾準備槍支彈藥。

陰謀論網站用美軍運載榴彈炮的照片，「證明」中美已經開戰

至14日，該網站在自家Twitter貼出一張美軍運載榴彈炮的照片，指相信有5萬中國士兵被炸彈炸死，就在美加邊境。

美媒逐點闢謠

美國《陸軍時報》15日緊急闢謠稱，其一，加拿大境內並不存在中國軍隊，被陰謀論者當作「證據」的照片，最早出現在今年10月份，實則為緬因州國民警衛隊用火車轉移榴彈炮；其二，該架屬於威斯康新州空軍國民警衛隊的F-16，是本月8日的一次例行訓練任務中墜毀的，而非被擊落；其三，緬因州本月9日發生黎克特制3級輕微地震，並沒有任何證據證明「有人投擲了炸彈」。

報道又指，這些信息表面上看起來很滑稽，但它寫著「真相和事實」還加了很多標籤，比如「一個為上帝和基督而戰的戰士」、「退伍軍人」、「使美國再次偉大」、「特朗普2020」。此外，在Twitter傳播流言的賬號有近5萬粉絲，相信這文章的網民還不少。

「匿名者Q」陰謀論盛行

2017年10，一個名為Q的網民在美國著名匿名論壇4chan上斷言，「引渡希拉莉已經在行動」，她的被捕迫在眉睫。Q將自己描述為一名了解特朗普和「深層政府」之間秘密權力鬥爭真相的政府內部人士，還宣稱知道一個由特朗普主導的秘密計劃。在此後的數年內，「匿名者Q」逐漸變成一個成熟的極右主義陰謀論組織，不再單指一個人，而是一類人。

美國有線電視新聞網（CNN）曾指出，「匿名者Q」的陰謀論概括為5個核心理念：一個邪惡的邪教正在統治地球；特朗普是美國英雄；民主黨被外國的反美勢力所控制；「匿名者Q」的追隨者是團結的且在不斷增長；愛國者掌握著一切，罪犯終將得到判決。美國兩黨政策中心通訊副總裁Dave Lapan認為，從某種程度上來說，這屬於「信息戰」的範疇，其旨在於公眾心中所造成的不信任。

「中美不是價值觀衝突」 環球時報社評這樣說

【中美角力】美參謀主席：中國謀劃2035具打敗美軍能力

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

責任編輯：陳建錫

軍事衝突 軍事 邪教 特朗普 希拉莉 中美關係 解放軍 航空 加拿大 中國

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