內地多省市急頒限電令 與制裁澳洲煤炭有關？

年關將至，內地多地卻傳出因供電不足而要求限電，其中浙江、湖南、江西等多地發出「有序用電」緊急通知，呼籲市民不要使用電爐、電烤爐等高耗能電器，浙江義烏、金華等地外貿企業、工廠更被要求停工。

12月8日，長沙市發改委發布《關於啟動2020年全市迎峰度冬有序用電的緊急通知》文件稱，對相關單位、企業進行限電並規定有序用電時間段。通知要求，每天10時30分至12時、16時30分至20時30分，將優先保障居民生活、關鍵公共設施和重點企業用電，適當壓限行政單位和景觀用電。

長沙呼籲不使用電爐、電烤爐等高耗能電器

長沙發改委呼籲，全市所有空調一律控制在20℃以下，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。而據《新京報》報道，長沙市望城區、雨花區等區15日分別有數十個單位被限電，有市民稱因寫字樓停電，需爬二三十層樓上班。

湖南衡陽、益陽、湘潭、岳陽、株洲、常德、株洲、懷化、永州等也都分別發布限電通知。其中益陽要求即日起17時至20時關停景觀燈，路燈減半開啟。衡陽祁東至，將在全縣範圍內將分線路、分批次進行輪流拉閘限電。

《浙江日報》報導，今年11月，浙江省出口總額達2,381.6億元人民幣，按年增長20.8%。但在企業加班生產的同時，也為浙江的電力供應保障造成巨大壓力。浙江省機關事務管理局日前發布通知稱，即日起至12月31日，全省各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃以下（含3℃）時方可開啟空調等取暖設備，且設置溫度不得超過16℃。

浙江義烏、金華限工廠開工

浙江金華市和義烏更下發「12月份工業用電停電計劃表」，所有工廠除了a類企業（省重點發展企業）不受影響外，其它企業根據分類有不同限制，B類企業開三停一；C類企業開二停二；D類企業全部停工。

江西省發改委也指出，從12月15日起，每日早晚高峰段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。

各地對限電要求的解釋不一，主要包括受寒冷天氣影響，用電超負荷，為完成「電力發展『十三五』能源雙控及煤炭消費總量控制目標」等。而分析指，各地缺電，與電煤控應緊張直接有關。

中國的主要煤炭進口國是澳洲、印尼、俄羅斯。其中澳煤因為物美價廉，質量優質。很多中國沿海的發電廠曾先後展了「燃煤機組改造運動」，開始使用澳洲煤。

但因中澳關係交惡，中國海關自11月6日起要求停止澳洲煤炭的接卸，造成了供應缺口。而儘管中國從印尼和俄羅斯新增採購，但難以緩解短期需求，且與澳洲煤指標差距不小。

若用國內煤炭替代，卻只有蒙西、神華、晉北部分煤種符合要求，而發運以上煤種的黃驊港和秦皇島港等環渤海港口，已有大量拉煤船舶雲集，尤其秦皇島港下錨船數量創出今年以來新高，但由於紛繁複雜的環保檢查，裝卸效率大幅減慢；目前海上還飄著80多艘澳洲船，裝載著880萬煤炭，等待政策明朗後靠岸。

另一方面，11月份，國內生產原煤3.5億噸，按年增長1.5%，日產1158萬噸；但由於近期全國安排部署年內最嚴的煤礦安全管控，煤炭產能無法在冬季用電高峰時提升，無法為冬季用電高峰增加供應。

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責任編輯：蒯宇澄

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