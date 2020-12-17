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【中美科技戰】商務部籲荷蘭 就華為5G、EUV光刻機秉持公平立場

國情動向 15:05 2020/12/17

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中國力推芯片（又稱晶片）產業自力更生，芯片光刻機不可或缺。商務部在中荷經貿混委會上表示，希望荷蘭在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

冀荷蘭就華為5G、EUV光刻機秉持公平立場

據商務部官網公布，商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華16日與荷蘭外交部外貿與發展合作大臣卡格，以視頻形式共同主持召開中荷經貿混委會第17次會議。

俞建華表示，中方願在服務貿易、電子商務等領域擴大合作，同時希望荷方在華為5G、EUV光刻機等問題上秉持公平立場。

俞建華還指出，當前中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新发展格局，這將給中荷、中歐合作帶來新機遇。面對新冠肺炎疫情沖擊，中荷經貿合作展現出強大韌性，歡迎荷蘭企業擴大對華貿易投資。中荷雙方應繼續堅持多邊主義，積極推進全球貿易投資自由化便利化。

【中美芯片戰】傳中企擬夥日企研發光刻機 破美圍堵

【中美芯片戰】ASML：光刻機出口中國不用批文 不過

在中美芯片戰的背景下，目前全球只有荷蘭ASML能生産最先進的極紫外線（EUV）光刻設備，而其基礎技術的知識産權很多由美國持有。ASML仍未明確，EUV光刻機是否能夠無阻出口中國。

另據媒體報道，荷蘭最大的荷蘭皇家電信（KPN）領歐洲各國之先，為拒絕華為開了第一槍，於去年4月宣布，將選擇西方供應商建設5G網路，隨後在今年10月15日決定，選擇愛立信（Ericsson）負責荷蘭5G網絡建設。但KPN也預留後路稱， 5G 網路建設以外，會堅持多供應商政策，不完全排斥華為，譬如在網絡邊緣領域可與華為合作。

責任編輯：尹航

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