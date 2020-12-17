嫦娥五號採樣裝置理大研發  一理由要低調地進行（組圖）

▲ 嫦娥五號採樣裝置理大研發 一理由要低調地進行

國家探月工程嫦娥五號返回器凌晨成功降落內蒙古預定的著陸場，完成中國首次月球採樣任務。理工大學負責研發搭載在嫦娥五號著陸器上的「表取採樣執行裝置」，團隊形容研發過程艱辛，並希望爭取再次參與嫦娥六號任務。 理大團隊又說，研發過程要保持低調，否則在理大的實驗室在去年社會事件中可能遭殃。

理大早於2011年與中國空間技術研究院合作，研製稱為「表取採樣執行裝置」的儀器，至2017年完成製造。嫦娥五號今次便是帶同這一裝置登月，實現中國首次月球地表採集土壤、送返地球的任務。

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「表取採樣執行裝置」是由理大精密工程講座教授容啓亮率領團隊共同研發，團體成員亦包括理大工業中心暫任總監譚惠民博士。容啓亮表示，對成功順利完成項目感高興，他指過去約10年的努力並無白費。

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理大團隊形容研發過程艱辛，並希望爭取再次參與嫦娥六號任務。理大團隊又說，研發過程要保持低調，否則在理大的實驗室在去年社會事件中可能遭殃。

嫦娥五號由軌道器、上升器、著陸器和返回器4個部分組成。理大研發及製造的「表取採樣執行裝置」，載於嫦娥五號的著陸器上，執行裝置包含兩個可抵受攝氏200度的採樣器，用於收集鬆散和黏性兩類月球樣本。

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而兩台高溫的近攝相機，可在樣本採集過程中發揮監察和指導功能。

當在月球表面的採樣工作完成之後，機械臂會透過視像引導，將理大研製的樣本容器提起，並放入上升器內。隨後，上升器會離開月球表面進入月球軌道，與軌道器交合對接，並將樣本容器轉移至返回器，以便將樣本運返地球。

容啓亮此前接受媒體訪問時指出，中國的月球採樣返回任務在技術上非常複雜，團隊亦進行了最少6次裝置製造及交付，以通過太空儀器的驗證過程；團隊同時與中國空間技術研究院專家保持溝通，力求在產品前期研究及系統設計上盡善盡美。

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責任編輯：鄧國強

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