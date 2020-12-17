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中國軍隊現身？加拿大證實了 但非為了入侵美國

國情動向 15:41 2020/12/17

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中國軍隊現身？加拿大證實了 但非為了入侵美國

美國瘋狂陰謀論滿天飛！美國網絡竟然瘋傳中國解放軍在加拿大邊境陳兵5萬，入侵美國緬因州但遭打退。不知是否巧合的是，加拿大近日的確證實，中國軍人曾現身加拿大國土，但時間是兩年前，目的是作為軍事演習觀察員，數量更絕非5萬。

加拿大傳媒月中披露，加拿大國防部2019年取消了與中國定期合作，不再邀請解放軍成員到加拿大「為其提供訓練」，而國防部此決定引起加拿大外交部不滿，後者擔心為令中加關係雪上加霜。

這則消息在加拿大輿論場引起一陣哄動。加拿大國防部上周則證實，解放軍在2018年的確曾派員前往加拿大。但當局強調，這些中國軍人只是以觀察員身份，參與加拿大國內舉行的軍事演習，加拿大軍隊沒有為中國同行提供訓練。

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據悉，中加兩國2013年簽定協議促進軍事交流，安排互相派員觀察對方軍事演習。加拿大國防部稱，解放軍觀摩的加拿大軍演內容僅涉及冬季生存技術，不含敏感題材。

Twitter瘋傳美軍F-16被擊落 5萬解放軍戰死 真相很有趣

中加這則中斷軍事交流的消息，在國際上並不吸引眼球。真正轟動的是，美國國內這幾天瘋傳的陰謀論信息，水平令人瞠目。

美國右翼傳媒、網站，與社交媒體帳號紛紛聲稱，12月9日在緬因州發生的小型地震，其實不是地震，而是美軍利用一枚3萬磅炸彈，對入侵的解放軍實施轟炸，「有5萬解放軍陣亡」。

美售聲納系統助台製造潛艇 能威脅解放軍艦隊？

在被點名的緬因州小鎮Robbinston，人口只有幾百，當地居民都摸不着頭腦。有人慨嘆，陰謀論都聽慣了，只是沒有想過會扯上Robbinston。

美國親特朗普陣營陰謀論近年非常甚囂塵上，也層出不窮。其核心思想是，特朗普一直跟一個由民主黨要員奧巴馬、拜登、希拉莉，以至富豪蓋茨、索羅斯等控制的「深層政府」（Deep State）鬥爭，而這深層政府都由「崇拜撒旦的戀童癖」者組成。

更令人擔憂美國社會生態的是，這些陰謀論者獲得特朗普的加持。特朗普早前聲稱美國大選大規模「舞弊」時，就在Twitter轉發陰謀論組織的信息。

解放軍「特種部隊中的特種部隊」 官媒揭藍軍初見效

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胡錫進懟特朗普：臨走搞局  解放軍就飛越台北

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責任編輯：連兆鋒

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