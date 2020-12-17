【中美角力】中國主宰這些礦物開採 在新能源領域先贏一仗

▲ 美媒指，中國正主宰新能源領域的關鍵礦產開採

隨著中國定下減排目標、拜登新政府將重返《巴黎協定》，新能源領域料成為中美角力的新戰場。美國在減少使用傳統能源方面比中國走得更前，在新能源領域卻愈來愈依賴中國，尤其是新能源電池產業鏈關鍵礦產鈷、銫、鋰等的開採上，中國正逐漸主宰市場。

能源諮詢公司WoodMackenzie副總裁Gavin Thompson向《美國之音》表示，從太陽能板到動力電池，中國主導了整個清潔能源產業鏈，而且很多新能源技術已經可以不依靠美國，美國對中國控制關鍵的礦產資源也幾乎無能為力。在非洲這樣的地方，有很多中國公司在開採礦產。美國沒有太多的應對辦法，他們當然可以鼓勵公司去非洲投資，但要建立起這類供應鏈，需要很長時間。

中國企業壟斷稀有礦產開採

在新能源電池產業鏈中，鈷是不可缺少的核心材料。中國的鈷礦儲量僅佔世界的1%左右，但卻實際控制著這種銀藍色金屬的全球供應。全球鈷精煉排名前6大企業，中國企業佔據5席，據估計其控制的市場份額達到80%。非洲剛果民主共和國佔全球鈷產量60%以上，當中14個最大的鈷礦，8座由中國公司所擁有。而該國最大、品質最好的鈷礦Tenke Fungurume，亦在去年被中國收購。

在鋰資源方面，中國企業持有目前世界上正在開採的儲量最大、品質最好的Greenbushes51%的股份。中國的江西贛鋒鋰業官網上的資料顯示，該公司在澳洲、阿根廷、墨西哥、愛爾蘭等國家都持有7處優質礦源，金屬鋰產能全球第一。

目前鋰電池的負極主要材料為人造石墨和天然石墨。總部設在英國的Benchmark Minerals在今年5月發表報告指，中國的石墨產量在國際市場上佔比高達86%，而天然負極石墨100%由中國製造。

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銫是另一種稀有礦種，在多個行業具有不可替代性，廣泛應用於軍工、航天、化工、醫療等。美國科學家近年來還發現，銫元素可以用來提高矽太陽能電池的性能。中國的中礦資源集團股份有限公司在去年6月併購了美國化工公司Cabot的特殊流體事業部，以及該公司擁有的世界上最大、位於加拿大Tanco銫礦礦山，實現了對全球這一稀有金屬礦藏資源的壟斷。

美國在設備上也依賴中國

哈德遜研究所研究員Thomas J. Duesterberg還表示，中國不但控制關鍵的礦產資源，而且主導了電池、電動車、太陽能板等終端產品的製造。美國有很多風電和太陽能自然資源，但是要把這些自然資源轉化成為能源，需要從中國進口設備。

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責任編輯：陳建錫

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