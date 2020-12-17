【中美金融戰】MSCI明晟：投資者料拜登不會快改限制投資中資新規

▲ MSCI明晟：投資者料拜登不會快改限制投資中資新規

指數提供商MSCI明晟的一位高管周三對路透表示，投資者預計美國當選總統拜登領導的新一屆政府不會迅速採取行動，改變禁止對一些中國公司進行新投資的新規。

路透社報道，MSCI明晟駐巴黎的指數研究負責人Sebastien Lieblich說，在與過百名客戶就針對新規如何調整其指數構成的討論中，MSCI明晟發現客戶普遍認為改變上述規定並非拜登政府的最高優先事項，拜登過渡團隊的一位發言人拒絕對Lieblich言論發表評論。

MSCI明晟周二採取行動，將把七家中資公司的股票從旗下部分指數中剔除，這七家公司被包括在美國國防部列出的35家由中國軍方擁有或控制的公司名單中，這些公司將受到新的限制。

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此前特朗普政府在11月發布了限制購買這些公司股票的行政令，富時羅素和納斯達克等其他一些大型指數提供商也採取了類似行動。中國對此予以譴責，稱這破壞了市場競爭原則。

不過，MSCI明晟將推出幾個保留這些被禁中資公司股票的新版本指數。Lieblich稱少數客戶提出這樣的要求。他表示，MSCI明晟決定不剔除部分被禁中資企業的子公司或關聯企業股票，未來還可能據美國官方對控制清單的進一步更新，剔除其他個股，「行政令的精神是否一刀切，這是一個懸而未決的問題。」

MSCI保留被禁中資都子公司和關聯公司惹議

MSCI明晟保留被禁中資企業的子公司和關聯公司，引發美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）的抨擊，「MSCI明晟決定不剔除這些公司的子公司和關聯公司，突顯出美國國會採取進一步行動的必要性。如果未來的任何一屆政府撤走這些規定，那將是一個明確的信號，表明他們將把中國共產黨和華爾街的利益置於美國工人和散戶投資者的利益之上。」

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責任編輯：游昊雲

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