中國宣布建成全球最強大5G網絡 但臨4大挑戰

中美科技戰、中美5G角力白熱化之際，中國政府日前在一份白皮書宣告，已建成全球最大規模的5G商用網絡，累計建成5G基地台71.8萬個，預計2020年5G將直接帶動經濟總產出8109億元（人民幣，下同）、折合港幣9617億元。

人民網報道，國家工信部直屬的科研事業單位中國信息通訊研究院15日發表「中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）」。

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國家工業和信息化部副部長劉烈宏當日在會上表示，中國已建成全球最大5G網絡，累計建成5G基地台71.8萬個，推動共建共享5G基地台33萬個。

5G今年直接帶動中國經濟總產出8109億人幣

白皮書預計，2020年5G將直接帶動中國經濟總產出8109億元，直接帶動經濟增加值1897億元，間接帶動總產出2.1萬億元，間接帶動經濟增加值7606億元。

不過，白皮書也指出，內地5G發展仍面臨諸多挑戰：

一是5G網絡尚未實現全國廣覆蓋

二是5G支撐行業應用的技術成熟度還有待提升

三是應用配套支撐產業仍處於培育初期

四是跨行業產業生態尚未建立

中國信通院政策與經濟研究所副總工程師韋柳融表示，當前中國5G網路尚未達到廣覆蓋、深覆蓋的水準，如無人配送、智能城市管理等。

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白皮書指出，未來2、3年中國5G將步入發展關鍵期。韋柳融表示，未來2年5G行業將進入應用期，基於5G的4K、8K超高畫質直播等將率先應用，但5G行業應用要達到規模成長，預計2023年後才會出現。

信通院副院長余曉暉還表示，按照網絡發展的傳統規律看，2020至2024年是5G網路規模建設期，2025至2028年將是完善期，2029年左右，中國將開始引入6G。

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責任編輯：鄧國強

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