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嫦娥五號月岩會否分給美國？中國：視乎華府態度

國情動向 17:48 2020/12/17

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嫦娥五號月岩會否分給美國？中國：視乎華府態度

中國嫦娥五號任務圓滿成功，拿到2公斤月球岩石樣本，是人類44年來首次。早在中美建交前，美國曾向贈送北京1克月岩以示友好。時移勢逆，今天中美關係陷入建交以來低谷，外界好奇中國會否與美國分享嫦娥五號月岩樣本。中方直言，這要視乎美國政府的政策。

嫦娥五號返回器周四（17日）凌晨順利返回地球，國務院新聞辦公室下午召開記者會，會上有外媒提問，中國是否會把嫦娥五號月岩樣品，分享給美國太空總署（NASA）？

中國航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華認為，中國非常願意跟美國合作，問題只是在於美國是否有同樣的意願。

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吳艷華指出：「首先，根據《外空條約》，外空資源是人類的共同財富，中國政府會按照《外空條約》來執行。第二，中國政府願意與各國志同道合的機構和科學家共享月球樣品，包括有關探測數據，來進行科學分析。」

他續稱：「不過遺憾的是，2011年，美國國會通過了『沃爾夫條款』，限制美國NASA、國務院科學委員會等官方機構，與中國航天往來合作。能不能合作，還要看美國政府的政策。」

美國送過中國1克月岩 現在盼分享成果

嫦娥採樣裝置理大研發  一理由要低調進行（組圖）

吳艷華強調，中方願意在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，同美方無論是政府機構、企事業單位，還是科學家、工程師開展真誠友好的合作。

對於嫦娥五號2公斤月岩會有何安排，吳艷華表示，月球樣品會主要用於3個目的：一是用於科學研究；二是一部分樣品將用於博物館展示和科普教育；三是根據國際合作公約，與世界各國科學家共享。

另外，吳艷華在記者會上也披露了，中國後續航天計劃。他提到，中國火星探測任務「天問一號」正在「奔火」的征程，而中國小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等工程任務也會按計劃陸續實施。

探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地

嫦娥五號回家不輕鬆 經歷了「三大難關」（組圖）

中國火星任務天問一號 一次滿足美國25年願望

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責任編輯：連兆鋒

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