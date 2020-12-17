▲ 中國壟斷多種稀有礦產 形同掌控美國命運？

中美角力大時代中，美國以咄咄逼人姿態遏制中國科技產業，但中國被指握強力反制的籌碼。美國之音引述美國智庫及專家報告，指中國原來早已擁有世界許多稀有金屬礦產資源，這些資源都是發展替代能源、也就是新能源不可或缺；相反，美國在這個領域裡，陷對中國愈來愈嚴重的依賴。

中國已掌新能源產業鏈，在石油能源重要性或走下坡的時代中，中國是否仿如掌握美國命運，引起外界關注。

美國哈德遜研究所高級研究員杜斯特柏格（Thomas J. Duesterberg）說，中國不但控制很多關鍵的礦產資源，而且主導了電池、電動車、太陽能板等終端產品的製造。

美學者：美國從未在能源領域 如此依賴一個國家

杜斯特柏格說，美國有很多風電和太陽能自然資源，但是要把這些自然資源轉化成為能源則需要從中國進口終端設備。他補充，美國歷史上從未在能源領域如此依賴一個國家。

國際能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）副總裁湯普森（Gavin Thompson）表示，從太陽能板到動力電池，中國主導了整個替代能源產業鏈，而且很多技術已經可以不依靠美國；對於中國控制關鍵的礦產資源，美國也幾乎無能為力。

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湯普森表示，中國有很多公司在非洲開採礦產，對此美國沒有太多的應對辦法，因為建立起這類供應鏈需要很長時間。

事實上，目前中國被指已主宰了新能源電池產業鏈中，一些必不可少的關鍵稀有金屬礦產資源。

比如在新能源電池產業鏈中必不可少的「鈷」，雖然中國的鈷礦儲量僅佔世界總儲量的1%左右，但全球鈷精煉排名前6的企業中，中國企業佔5席，國際稀有金屬諮詢公司Benchmark Minerals的統計顯示，在鈷精煉加工領域，中國企業有80%的市佔。

中國控制發展新能源必須的礦產與設備

剛果民主共和國的Tenke Fungurume礦脈是世界最大、品質最好、最具發展潛力的銅鈷礦，這個礦場2016 年被美國Freeport-McMoRan賣給了中國洛陽欒川鉬業集團。

經濟合作暨發展組織（OECD）去年發表的文件稱，剛果民主共和國14個最大的鈷礦中，有8座為中國公司所擁有。

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中國天齊鋰業則持有目前世界上正在開採的儲量最大、品質最好的鋰輝石─澳洲Greenbushes礦場51%的股份。中國另一家鋰電集團則持有多國的7處優質礦源，金屬鋰產能全球第一。

總部設在英國的Benchmark Minerals在今年5月的一份報告中說，中國的石墨產量在國際市場上佔比高達86%，而天然負極石墨100%都是中國製造。石墨是一些充電池的重要原材料。

中國的中礦資源集團去年6月併購了美國化工公司卡博特（Cabot）的特殊流體事業部、以及該公司擁有的世界上最大的銫礦，壟斷了全球這一稀有金屬的礦藏資源。

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銫廣泛應用於軍工、航天、化工、醫療等眾多行業，還可以用來提高矽太陽能電池的性能。

美國已警惕問題存在 但是否為時已晚

美國內政部已在2018年將銫列入對美國經濟和國家安全至關重要的35種關鍵礦物清單。中國的國家發改委、科技部、工業和信息化部等在今年10月也將銫納入擴大戰略性新興產業投資的計劃。

湯普森說，中國對稀土資源的控制引起了國際社會的嚴重關注，但對其他一些同樣重要、但卻鮮為人知的稀有金屬被中國壟斷則很少有人瞭解。

責任編輯：鄧國強

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