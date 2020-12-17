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【南方限電】長沙有人爬30層樓返工 寒冬官方籲勿用電暖爐

國情動向 21:57 2020/12/17

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正值寒冬，內地南方浙江、湖南、江西等地傳出因電力供應不足而限電，除了部分企業、工廠受影響甚至停工外，市民生活也受限。浙江要求機關單位，攝氏3℃或才可開暖氣。湖南長沙市發改委呼籲市民，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器；當地有寫字樓停電，上班族要爬2、30層樓梯。

新華視點報道，國家發改委今日回應稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加，導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。當局已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

內地部分地方近日傳出多年不見的「拉閘限電」再現。

浙江機關單位 3℃才可開暖氣

浙江省機關事務管理局日發通知，表示針對省能源雙控和減煤工作面臨的嚴峻形勢和綠色發展的要求，直至本月底，省級各有關單位辦公區域在氣溫達到3℃或以下時，方可開啟空調等取暖設備，設置溫度不得超過16℃。

在義烏，有企業接到節約用電，減少開工時間的通知，每開工3天，要停工1天。有出口外貿企業負責人明言影響大，趕不到訂單。而義烏限電後，當地晚上路燈都關閉。

湖南當局日前也提到，今冬明春電力供應存在較大缺口已成定局，將採取錯峰、避峰、輪休、讓電、負控限電等措施，緩解電力緊缺的問題。其中，長沙發改委日前發出有序用電倡議，呼籲全市所有空調一律控制在20℃以下，不使用電爐、電烤爐等高耗能電器。

傳長沙夜景燈光關掉

據網上消息，長沙「限電」後，不少夜景燈光都關燈，很多大型LED廣告牌和高樓外牆的燈光也關了。另外，當地有市民表示，因為寫字樓停電，需爬2、30層樓梯上班；亦有人上班期間遇上停電，員工要在昏暗環境中工作。

有企業員工要在昏暗環境中工作。

分析指出，這此「限電」有幾個重要原因。一是經濟復甦，用電量大幅增長，加上部分省份氣溫驟降，全國用電負荷大增。

二是今年是「十三五」最後一年，能源「雙控」面臨著年終大考壓力。目前內地電力生產以煤電為主，因產業升級、生態環保及化解過剩產能等，各地對煤炭消費總量，設定了嚴格的減量指標。三是近期中澳關係緊張升級，據報中國上月已要求停止澳洲煤炭的卸，造成進口煤炭供應缺口。

不過，國家發改委發言人孟瑋昨稱，目前煤炭市場供需總體平衡的，今冬明春的煤炭供應有保障。

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中方據報正式下令封殺澳洲煤炭 莫里森：造成「雙輸」局面

責任編輯：林佩怡

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