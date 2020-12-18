【南方限電】義烏工廠有訂單都無用 被逼停工恐遲交貨

▲ 【南方限電】義烏工廠被要求停工 外貿企業憂訂單遲交付

內地南方部分省份近期傳出限電，在浙江，有「世界工廠」之稱的義烏，有企業受到通知，要開工3天、停工1天，以減少用電。當地出口外貿企業明言，限電對生意影響很大，擔憂無法按時交付訂單，成經濟損失。

《中國經濟周刊》報道，在義烏從事疫情防控物資生產的人士證實，近期收到節約用電，減少開工時間的通知，被要求每開工3天，要停工1天。其稱，政策對該工廠及周邊的兄弟企業影響不大，因為受新冠疫情影響，該行業產能的高峰期在上半年，下半年客戶需求量減少。

該人士提供一份義烏市用電控制計劃，而根據該計劃，義烏國際商貿城等商場全天不許開空調，基層幹部需「挨家挨戶動員不要開空調」。另外，因應限電，義烏晚上關閉 城區主幹道及小區路燈， 街上的招牌景觀燈也要關閉。

彌補上半年損失大計恐泡湯

限電受影響較大的是當地外貿企業。義烏一間出口外貿企業的負責人明言，該行業上半年基本沒有賺錢，甚至蝕錢、執笠，下半年都抓緊生產出貨，近期限電對外貿企業的影響較大，「特別是春節前這段時間，本來是外貿企業的出貨旺季，國外的客戶也急著備貨，這個時候限電對生意的影響肯定很大，不少企業無法按時交付訂單。」

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這名負責人稱，如果未能及時交付訂單，企業方面肯定會面臨客戶催單壓力，甚至造成經濟損失，「輕則這個訂單賺不到錢，重則要對客戶作出賠償」。

另一間生產裝修裝飾材料的小企業負責人透露，其企業被要求每周停產天，產能因此減少1/3，讓他措手不及。

他稱，受到疫情衝擊，義烏的中小企業經營情況普遍不理想，近月市場行情好轉，大家都在加班接業務、趕訂單，想把前半年的損失彌補回來，尤其臨近春節訂單很多，政府都鼓勵企業加油，「我和工人們一起每周做7天，所以政府限制我們用電的通知一下來，我人都懵了，新訂單也不敢接了」。

他表示，這次「拉閘限電」或持續本月31日，而物流企業可能要將放假時間提前到明年1月15日左右，到時如果物流放假，「我們的貨也發不出去，只能提前解散工人回家過年了」。

企業出招：員工回家辦公 購備用發電機

另據《第一財經》報道，義烏一間電商企業負責人表示，周日（13日）開始，整個電商園在每天下午3時準時停電，但沒有收到書面或短信通知，而是詢問時被園區管理方口頭告知限電計劃。

限電更波及供應鏈。該負責人表示，除了雙十二的貨沒發完，營運受影響，更頭疼的是銷量問題，大量上游的供應工廠因限電而無法按期交貨，影響庫存保障，讓為春節準備的庫存受阻。而他們的供應商，主要也是浙江企業。由於目前只限企業的用電，居家用電不受影響，於是讓員工回家辦公。不過，有些企業有備用發電機，限電影響稍微。

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分析認為，部分地區「拉閘限電」與氣溫突降、用電量突增有關。亦有可能與中澳關張緊張、限制澳洲煤炭進口有關。

國家發展改革委回應稱，受經濟持續穩定恢復和多地出現低溫天氣等多重因素影響，本月以來全國用電需求快速增長。目前這些地區居民生活用電未受影響，全國電力供應能力總體充足，能夠保障用電平穩。

責任編輯：林佩怡

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