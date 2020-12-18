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拜登憂過度制裁中國  逼虎跳牆致一反效果

國情動向 10:39 2020/12/18

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拜登憂過度制裁中國  逼虎跳牆致一反效果

中美關係深陷數十年來最低迷境地之際，拜登預定下月入主白宮。路透社引述熟悉拜登思路的消息人士透露，他上台後不會羞於動用現任總統特朗普的制裁武器，但憂慮過度制裁中國等國家，會適得其反、促使他們建立繞過以美國主導的金融網絡機制。

這些消息人士稱，拜登1月20日就職後，預計很快開始重整特朗普不管不顧的作法，然後會花時間去慎重考慮，是否對中國及伊朗等主要制裁目標，進行任何重大調整。

拜登的挑戰將是選出哪些制裁要保留、哪些要取消以及哪些要擴大。特朗普在任的這4年祭出了創紀錄的懲罰性經濟措施，但通常都是單方面實施，且成效充滿爭議性。

奧巴馬政府官員：制裁又不是靈丹妙藥

曾任奧巴馬政府制裁事務官員的Hagar Hajjar Chemali說，「制裁又不是靈丹妙藥，它們只是作為全面戰略的一個組成部分來布署，而特朗普政府經常欠缺的就是全面戰略」。

事實上，特朗普政府雖在4年間密集祭出制裁措施，但被針對國家的政府，並沒有表現出屈服於的跡像。

拜登難越「特朗普陷阱」？ 學者列中美3種可能走向

特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招

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其中，中國政府儘管因為科技、香港、南海和新疆維族少數民族等問題上受到一連串制裁，但始終不為所動。

消息指，拜登的助手擔心過度使用制裁措施可能會適得其反，例如反會促使其他國家，建立繞過以美國主導的金融網絡機制。

中國等或會推動建立繞過美國的金融機制

但拜登選擇布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，蘇利文（Jake Sullivan）擔任國家安全顧問，表明盡管他在動用制裁方面將會偏重多邊行動，但不會有太多鬆懈。

拜登爆冷選黑人當防長 放棄「全殲中國海軍」女官

拜登「對華戰隊」成形 暗藏中美關係玄機？

多名消息人士稱，下任財政部副部長Adewale Adeyemo本月表示會「高度聚焦」國家安全，包括「動用我們的制裁機制追究壞人的責任」，他將負責拜登的制裁評估事項。

伊朗可能會是拜登面臨最大制裁難題。他說過，如果伊朗繼續遵守協議，他將重返伊核協議。伊朗希望美國新政府先採取行動，然後可能尋求讓步。

華爾街是中國老友 幕僚提醒拜登勿被「綁架」

特朗普接連敲打中國 拜登對華政策難回頭

責任編輯：鄧國強

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