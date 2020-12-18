【南方限電】電力緊張恐殺到北京 能源局四招保供應

近期內地南方浙江、湖南、江西等地傳出因電力供應不足而限電，首都北京電力公司亦指電網用電負荷破冬季歷史紀錄。《北京日報》引述國網北京電力指，今年12月13日以來，北京地區低溫寒冷持續，電網負荷持續攀升，並先後於14日、15日兩次突破電網負荷冬季歷史紀錄，再創新高。

12月底北京供電負荷還將進一步攀升

報道指，根據氣象預報，12月底還有一次強冷空氣來襲，供電負荷還將進一步攀升。據北京電力調控中心預測，2020年冬季北京地區最大負荷預計將達到2300萬千瓦，按年增長約8.3%，其中采暖負荷預計佔比可高達44.8%。

據國網北京市電力公司設備管理部配電處處長王志勇介紹，氣溫進一步降低是用電負荷連續突破冬季歷史極值的直接原因。預計12月下旬至1月上旬，北京電網用電負荷仍將高位運行。

針對近期多地出現的電力供應偏緊局面，國家能源局17日表示，將採取四方面措施保障電力供應。

一是督促電網企業優化運行方式，加強輸變電設備運維管理，挖掘跨省跨區聯絡線送電潛力，充分發揮大電網平台作用，提高省間資源調配能力。

二是督促發電企業將保供任務責任落實到人，加強機組運行維護工作，確保機組穩發穩供，避免因重要設備臨時停運造成電力缺口。

三是部署煤炭安全穩定供應工作，切實做好今冬明春煤炭穩定供應。

四是督促各地區電力主管部門落實應急預案，做好防範應對低溫雨雪冰凍災害準備，指導電力企業做好搶修復電應急準備，最大限度降低自然災害對電力系統運行造成的影響。同時，密切跟踪電力供需形勢，壓實地方主體責任，協調各地、各相關部門切實做好電力供應保障。

發改委：工業生產增長和低溫寒流導致電力需求增

發改委則表示，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。到目前為止，電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。發改委已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

據介紹，湖南、江西由於煤炭運輸距離較遠、外受電能力有限，一直就是冬季保供的重點地區，在用電負荷高峰可能出現供應缺口。針對近期出現的電力供應缺口，湖南、江西政府部門採取有序用電措施，按照預案有計劃壓減工商業企業用電，居民生活用電未受影響，保障用電秩序和電力平穩運行。

浙江當前電力供應能夠保障全省電力需求，不存在電力供應不足情況，部分地方為了促進節能減排，採取了限制電力消費的措施。

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責任編輯：蒯宇澄

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