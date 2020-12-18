華為禁令下在法國興建首家海外設備廠 有這層考慮？

▲ 華為宣布在法國興建首家海外工廠

華為17日宣布，將斥資2億歐元在法國東部興建首家海外工廠，生產手機網絡設備。盡管華為已被法國政府剔出5G網絡建設的單名，但華為仍堅持建廠計劃。有分析指，華為擬打算加大在海外的投資，緩解美國對其指控所引發的全球疑憂。

路透社報道，該工廠選址在萊茵省城鎮布呂馬特（Brumath），初期僱用300人，後期考慮擴充到500人，其產品將供應華為的歐洲客戶使用，預計每年生產價值10億歐元的設備。華為曾表示，不論法國是否限制使用華為設備，計劃都不會改變。

被法國封殺，華為用行動釋除疑憂

在美國施壓下，法國網絡安全機構國家網絡安全局（ANSSI）今年7月時宣布，允許運營商使用包括華為在內的設備，華為設備的大部分授權期限為3至5年，一旦設備到期，它們將不能更新許可證，變相逐步將華為從移動網絡建設中剔除。

與此同時，華為不斷加大在法國的投資，除了本次的建廠計劃外，華為已在當地投建6家 研發中心，至少僱用了200多名研發人員，申請了215項專利，最新一間在今年10月落成，該中心將與當地機構合作，重點研究數學和計算科學。另外，華為在法國的分公司今年宣布，在未來4年間，華為將繼續投資當地，預計會進行約40億美元的採購。

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責任編輯：陳建錫

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