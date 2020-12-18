▲ 【中美芯片戰】銀彈抗美！國產28納米以下芯片企業免稅十年

中美科技戰白熱化，美國封殺華為芯片（又稱晶片）供應、曝暴中國「芯痛」問題後，中國以強力財政政策推動芯片國產化，欲實踐科技自力更生。財政部宣布，電路線寬小於28納米以下的半導體企業或項目，10年免徵企業所得稅。

以財政部為首的4個部門近日發布《關於促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》（下稱公告），指明根據國家鼓勵的不同類型的集成電路生產企業、或項目制定相應的稅收優惠政策。

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公告列出：

國家鼓勵的集成電路線寬小於28納米（包括28納米），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1年至第10年免企業所得稅。 國家鼓勵的集成電路線寬小於65納米（包括65納米），且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1年至第5年免企業所得稅，第6年至第10年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅 國家鼓勵的集成電路線寬小於130納米（包括130納米），且經營期在10年以上的集成電路生產企業或項目，第1年至第2年免企業所得稅，第3年至第5年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

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公告指出，對於享受稅收優惠政策的企業，優惠期自獲利年度起計算；對於享受稅收優惠政策的項目，優惠期自項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起計算。

專家指免稅政策力度大

北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅指出，「政策優惠力度大，有利於集成電路生產企業或項目降低稅收成本，加大研發力度，促進產業快速發展」。

李旭紅解讀指，政策強調了持續性經營的理念，這將更有利中國集成電路行業的可持續發展，並鼓勵更多的集成電路生產企業深耕行業發展，使企業與產業共贏。

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責任編輯：鄧國強

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