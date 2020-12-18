【中美角力】美國警告太平洋島國 中企參建海底光纜損國安

美國據報向多個太平洋島國发出警告稱，在太平洋區域的一個國際開发項目中，一間中國公司低價競標海底互聯網光纜鋪設項目，可能帶來安全威脅。在北京，外交部指美方有關說法完全是對中國企業的抹黑，是為自己無理打壓中國高科技企業編造借口。

事實上，這並非美國首次針對中企參建海底光纜。美國今年8月宣布展開「清潔網絡」行動，在電訊商、應用程式、應用程式商店、雲服務和海底電纜等5大領域，清除「不受信任的」中國設備和技術產品，並歡迎各國加入行動。中方則指，美方在網絡竊密方面已渾身污跡，提出搞所謂的「清潔網絡」是荒謬可笑。

外交部：美方有關說法完全是抹黑中企

路透社引述兩位消息人士表示，華為海洋網絡有限公司與法國阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）都在競標這項7,260萬美元的項目。該項目由世界銀行和亞洲開发銀行（ADB）支持，是為改善瑙魯（Nauru）、密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）以及基里巴斯（The Republic of Kiribati）等島國的通訊。

消息人士說，華為海洋在採購方面的報價要比競爭對手低了20%多，具有明顯價格優勢。

華為海洋最近從華為技術有限公司中剝離，目前由另一間中國公司亨通光電控股。

上述消息人士稱，此前美國已經就華為海洋參與該項目向密克羅尼西亞以及瑙魯政府的開发機構发出警告。瑙魯是台灣的盟友。

密克羅尼西亞聯邦政府在聲明中告訴路透，他們正在與該項目的雙邊合作夥伴進行談判，「部分合作方已經同意滿足要求，保證海纜不會造成或無法消除網絡安全相關漏洞，進而危及地區安全。」

瑙魯政府的一名发言人表示正在對投標進行審查，利益相關方正在解決「技術和管理問題」以確保項目進展，但她沒有詳細說明。

消息人士稱，參與該項目的第三個島國基里巴斯最看好華為海洋的投標。該國去年與台灣斷交。

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在北京，外交部发言人汪文斌17日表示，美方有關說法完全是對中國企業的抹黑，是為自己無理打壓中國高科技企業編造借口。中國從來沒有也不會要求企業或個人通過安裝「後門」等形式為中國政府采集或提供外國的數據、信息和情報。無論美方如何抹黑，都掩蓋不了其對競爭對手進行政治打壓的事實，也阻擋不了中國企業发展壯大的腳步。

海底電纜數據容量遠大於衛星。鑒於其在國際通信中的核心作用，海底電纜已成為太平洋地區的敏感外交領域。

責任編輯：尹航

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