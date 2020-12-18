▲ 全球芯片大缺貨 美制裁華為加劇世界「芯荒」

芯片（又稱晶片）是科技產品必不可缺的元件，但全球芯片供應近期出現罕有的大短缺，汽車及電視、手機等電子裝置的製造商已拉響警鈴，部份生產已受阻延。今次全球「芯荒」由多個因素同時出現造成，除新冠疫情影響外，美國制裁華為、致使華為早前大量掃貨，也是導火綫之一。

路透社報道，業界主管和分析師說，造成芯片缺貨的原因很多，例如被美國制裁的華為技術公司大量採購、日本一座芯片廠發生火災、東南亞地區的工廠因疫情而關閉，以及法國罷工等。

而另一重要原因，是8吋晶圓製造廠多數屬於亞洲企業，投入的資金卻不足，而市場對第5代行動通訊技術（5G）手機、筆記型電腦和汽車的需求增長快於預期，這些製造廠一直在使勁提高產量。

多個原因造成 但美國封殺華為因素不可忽略

全球缺芯片已影響生產，深圳沙與浪科技公司執行長張沖霄表示，「對整個電子業來說，我們一直有零組件短缺的現象」。他說，他正在研究一款智慧型耳機產品，其中一部分關鍵是微控制器組件，但他一直難以取得貨源。

一名日本電子零組件供應商說，無線網路及藍牙芯片都有缺貨現象，預料交貨期會晚10周以上。

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中國汽車產業本月稍早已提出這個問題。中國汽車產業協會一名高級幹部說，預期明年第一季，會有一些中國汽車製造商的生產受到影響。

中國的消費者需求超乎預期地很快就從疫情危機中恢復，尤其是對汽車的需求；在歐洲、美國等仍受防疫措施限制的地區，筆記型電腦、手機等產品的訂單也正增長。

經濟預測及商業諮詢機構Omdia資深分析師安德森（Kevin Anderson）表示：「由於所有（這些產品）都在爭奪同一家製造廠的貨源，缺貨問題存在於所有這些產業和其他領域，只是現在這些產業最明顯而已」。

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路透社本月曾報道，荷蘭汽車芯片供應商恩智浦半導體公司（NXP Semiconductors）已告知客戶，全產品線都不得不漲價，因為原物料成本「大幅增加」，且芯片「嚴重缺貨」。

中國國際金融有限公司分析師黃樂平在12月11日的筆記中寫道，造成芯片缺貨的其他近因還有華為公司在9月中旬之前囤貨，當時華為的供應商都必須遵守美國的制裁規定，不能供貨給華為。

NXP因缺貨漲價 台積電產能臨極限

他還提到，華為的競爭對手，例如小米集團，藉著大量訂購零組件，試圖一舉攻下更高的市佔率，又加劇了缺貨情況。華為及小米對此議題都不置評。

分析師及業界人士說，市場需求增加，意味著8吋晶圓廠壓力不小。

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台積電製造公司稱霸全球晶圓代工市場，一名歐洲半導體業界人士表示，台積電和美國格芯公司（GlobalFoundries）的壓力似乎特別大，「看起來問題主要在於晶圓代工廠」。

這名消息人士還說到台積電，「他們看起來好像已經到達極限了。」

台積電對此不願置評，但提到董事長劉德音本周才剛形容公司產能「吃緊」。台積電的客戶包括蘋果公司（Apple）和高通公司（Qualcomm）。

責任編輯：鄧國強

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