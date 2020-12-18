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【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做

國情動向 13:08 2020/12/18

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Melanie Hart認為美國首要加大投資基礎設施建設

進入後特朗普時代，美國政府加大對華為等中國企業的打壓。多名美國專家卻質疑制裁的最終成效，認為美國當前應先利用自身優勢，減輕在產業鏈上對中國的依賴，「如果你只限制華為、中興或任何一間這樣的企業，中國還能再創造一間新公司來替代它」。

當地時間16日，美國聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會的經濟政策下屬委員會，舉行「贏得美中貿易競賽勝利」聽證會。美國企業研究所（AEI）經濟學家Derek Scissors指出，如果美國只限制華為、中興等的個別企業，就算把華為搞垮，它資產也能會另一間中國公司繼承，美國將會面臨同樣的問題。中國企業得到北京的保護作為緩衝，導致制裁達不到美國政府想要的效果。

智庫美國進步中心（CAP）的中國政策專家Melanie Hart表示，在過去20年間，中國受益國際化浪潮和信息技術革命而崛起，把對經濟實力基礎的投資作為首要任務之一，而美國並沒有，因此無法在投資、科研和發展中保持住領先。她形容，現在美國正在強迫工人打21世紀經濟戰爭，卻用20世紀的基礎設施，「你不能光靠防守贏得一場比賽，你需要採取進攻。聰明的投資就是進攻手段」。

她認為美國最需要加大投資基礎設施建設，包括製造業、科技行業等，如果美國使出全力來競爭，中國將無法獲勝。事實上，美國各行業對中國的依賴日益嚴重，大量美企仍在中國設廠，而美國的農產品亦視中國為主要市場，另外在稀土生產、新能源領域稀有礦產的開採上，美國都要靠中國。為了扭轉劣勢，美國正試圖與歐洲及亞洲地區的盟友重組供應鏈，例如向澳洲購買稀土。

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責任編輯：陳建錫

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