人行前行長戴相龍：中美經濟及金融難脫鈎

中國人民銀行前行長戴相龍認為，中美經濟和金融難以脫鈎，並相信疫情過後，會有更多國家使用人民幣作為國際儲備貨幣。

戴相龍在一個網上會議表示，中美經濟不可能脫鈎，貿易及金融也不會脫鈎，因為若美國遏止中國金融建設，會失去商機，但雙方關係難免受到影響，認為中國現時是時候與日韓等亞洲國家加強合作，特別是中國對全球GDP的貢獻約3成，在推動亞太區經濟一體化十分重要。

指人民幣國際化將會加速

戴相龍又指出，人民幣整體處於升值趨勢，並成為幣值長期穩定的大國貨幣，有需要管理及調控好人民幣，特別是未來需要推動貿易政策平衡，擴大內部消費。他指，人民幣國際化將會加速，目前已經具備境外清算制度和央行貨幣互換等基本制度及基建，相信疫情過後會有更多國家使用人民幣作為國際儲備貨幣。

戴相龍稱，疫情對全球經濟的影響屬暫時性，全球生產力未受破壞，雖然影響對日韓的自由貿易談判，但相信疫後會出現突破。他指，中國與亞太國家簽署區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，但協議並未包括美國在內等多個重要國家，認為合作仍有一定缺陷，期望未來雙方能在亞太地區的合作出現轉機。

指互聯網金融風險增加 需加強監管

此外，有內地媒體報道，螞蟻集團將旗下支付寶的互聯網存款產品下架。螞蟻回應指，是根據監管部門對互聯網存款行業的規範要求，不過持有產品的用戶則不受影響。

戴相龍認為，雖然互聯網金融需要繼續發展，但面對風險增加，有需要加強監管。他說，有需要實現由人行監管主要金融機構，銀保監及中證監分業監管，由各級機構分工執行監管框架，提升金融業的治理水平。

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責任編輯：蒯宇澄

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