蓬佩奧隔離不忘放炮：中國創新力無法與美相比（有片）

中美關係難因特朗普政府即將卸任而緩和,美國國務卿蓬佩奧當地時間17日在Twitter發佈一段自己談話的影片,聲稱中國的創新能力無法與美國相比。他又呼籲美國人應該為三件事感到自豪,包括治療癌症技術、研發安全的新冠肺炎疫苗等。

蓬佩奧(Mike Pompeo)的帖子附有影片,宣稱:

蓬佩奧又指,美國民眾應為這些優勢感到自豪,且要爭取在未來10年至100年內保護好美國在人工智能等高科技領域的優勢。

Chinese Communist Party scientists aren’t pioneering cancer cures. We are. North Korean biochemists aren’t producing safe COVID vaccines. We are. Iranians aren’t ahead in supercomputing. We are. The free world and free people produce superior results. We should be proud of that.