蓬佩奧隔離不忘放炮：中國創新力無法與美相比（有片）

中美關係難因特朗普政府即將卸任而緩和，美國國務卿蓬佩奧當地時間17日在Twitter發佈一段自己談話的影片，聲稱中國的創新能力無法與美國相比。他又呼籲美國人應該為三件事感到自豪，包括治療癌症技術、研發安全的新冠肺炎疫苗等。

蓬佩奧（Mike Pompeo）的帖子附有影片，宣稱：

中國共產黨的科學家沒有引領癌症治療領域，我們在引領。朝鮮（北韓）生化學家沒有生產安全的新冠疫苗，我們在生產。伊朗人在超級計算機研發方面並不領先，我們領先.......

蓬佩奧又指，美國民眾應為這些優勢感到自豪，且要爭取在未來10年至100年內保護好美國在人工智能等高科技領域的優勢。

Chinese Communist Party scientists aren’t pioneering cancer cures. We are. North Korean biochemists aren’t producing safe COVID vaccines. We are. Iranians aren’t ahead in supercomputing. We are. The free world and free people produce superior results. We should be proud of that.

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他又揚言，擁有國企的北京明知其創新能力無法與美國相比，認為這是每年有近40萬中國留學生赴美學習的原因；中國內部很多高端工業基地，都是採用從外國獲取的技術。

據了解，蓬佩奧發表這帖文時，正在接受新冠肺炎防疫隔離，原因是美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）日前確診感染新型冠狀病毒。

內政部發言人稍早前說，伯恩哈特的病毒檢測結果呈陽性，暫無感染症狀，隔離期間將繼續工作。

內政部長確診感染新冠病毒 蓬要隔離

華盛頓郵報報道，伯恩哈特在當地星期三前往白宮，打算參加內閣會議，會前接受檢測，結果呈陽性，因此缺席會議。

國務院發表聲明說，指國務卿蓬佩奧被確認曾接觸檢測結果呈陽性的人，將開始進行隔離。

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責任編輯：鄧國強

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