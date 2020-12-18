中歐投資協定或將簽署 擴「朋友圈」抗美圍堵

台媒中央社引述媒體消息稱，中歐談判有大幅進展，中歐投資協定可望在今年底前簽署，這對中國來說是重大外交突破。與此同時，商務部黨組在黨刊《求是》上刊文，指出中國未來將積極參與世貿組織改革，實施自由貿易區提升戰略，與更多國家商簽高標準自由貿易協定，持續擴大「朋友圈」。

中國是自由貿易和全球化的最大旗手

據商務部官網公布文章內容，地球村時代，全球價值鏈深度拓展，各國更加緊密聯繫在一起，再退回到孤島狀態，開歷史倒車，不符合人類共同利益。過去經濟全球化的主要推手是美國等西方國家，今天中國反而被當作自由貿易和全球化的最大旗手。

文章稱，面對國內外環境的重大變化，一方面，中國將建設全球共享的統一大市場，另一方面，打造對外開放新高地，推動自貿試驗區、自貿港高質量發展。此外，亦推動規則等制度型開放。積極同國際經貿規則對接，增強透明度，強化產權保護，鼓勵競爭、反對壟斷，營商環境持續優化；將更加注重規則、規制、管理、標準等制度型開放，形成更高水平開放型經濟新體制。

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在國際關係方面，文章提到，努力穩住中美關係大局，深化中俄戰略合作和中歐合作，加快中歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程，拓展與發展中國家務實合作。未來，中國將積極參與世貿組織改革，實施自由貿易區提升戰略，同更多國家商簽高標準自由貿易協定，持續擴大「朋友圈」，推動世界開放發展。

責任編輯：尹航

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