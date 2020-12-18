▲ 【大灣區】廣東3招促與香港科技合作 粵十四五提河套區（附全文）

粵港澳大灣區發展藍圖再有新酋，中共廣東省委「關於制定廣東省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（下稱建議）」全文周五（18日）公布，其中在拓展大灣區方面，提出多項與香港、澳門合作的新措施，包括粵港澳三地科技合作的路線圖。

這份建議包括14個部分、共68條約2.3萬字，關乎廣東今後5年（2021-2025）乃至15年的經濟社會發展。今日公布的，是中共廣東省委對廣東十四五的建議，具體政府層面的廣東十四五規劃綱要，要待下月廣東人大會議公布、審議及通過執行。（建議全文，點擊看下一頁）

大灣區市場准入要統一？

中共廣東省委的建議中，開闢了專章，提出全面貫徹中央戰略意圖，舉全省之力推進粵港澳大灣區建設、並支持深圳建設先行示範區，深化粵港澳高水平互利合作，把「雙區」打造成為現代化建設的主引擎。

建議特別提到，要推進大灣區內地地區與香港、澳門在市場准入、標準認定、產權保護等方面接軌，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動。

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粵港澳大灣區要實施基礎設施互聯互通專項規劃，高水平打造「軌道上的大灣區」，協同港澳增強世界級機場群和港口群國際影響力，提升現代航運服務水平。

對於國家全力推動的科技發展，建議指出，粵港澳要通過強化區域協同創新、打造國際科技創新中心。整理建議原文，合共有三項措施：

其一：深化與港澳科技創新交流合作，構建開放型融合發展的區域協同創新共同體，打造全球科技創新高地和新興產業重要策源地。 其二：更好發揮港澳開放創新優勢和珠三角產業創新優勢，強化國際創新資源集聚能力、科技成果轉化能力，更好融入全球創新網絡，加快形成開放互通、布局合理的區域創新體系。 其三：探索促進創新要素跨境流動和區域融通的政策舉措，深化粵港澳創業孵化、科技金融、成果轉化等領域合作，提高廣深港、廣珠澳科技創新走廊建設水平。

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建議又指，要以共建重大發展平台，拓展粵港澳協同發展空間，包括強化深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴先導作用，探索粵港澳深度合作、協同發展新模式，為港澳經濟發展提供新動能、創造新空間。

基建互通 打造「軌道上的大灣區」

文件又指，要優化提升深圳前海深港現代服務業合作區功能，創新發展金融、物流、文化創意等產業，建設國際化城市新中心；打造深港口岸經濟帶，推進河套深港科技創新合作區建設，打造廣州南沙粵港澳全面合作示範區，加快建設大灣區國際航運、金融和科技創新功能的承載區。

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推進橫琴粵澳深度合作區建設，助力澳門經濟適度多元發展。加快粵港澳大灣區（珠江西岸）高端產業集聚發展區建設，打造珠江口西岸新的經濟增長極；推進建設粵港澳青年創新創業基地等一批交流合作平台。提升粵台產業合作水平。

建議又指，要以支持深圳同等力度支持廣州建設國際大都市。

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責任編輯：鄧國強

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