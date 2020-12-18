【中美角力】傳美財政部擬淡化中企投資禁令 政府內部爆分歧

美國特朗普政府內部，傳出就制裁中國企業爆分歧。美國財政部據報試圖淡化中企投資禁令，但遭國務院及國防部反對。

特朗普上月簽署行政命令，禁止美國人投資被認定是中國軍方持有或控制的中國公司。目前美國國防部已將35間中國企業，包括中芯國際、中國海洋石油、華為、中國電信、中國交通建設等，列入相關黑名單。指數提供商陸續將黑名單上公司剔出指數。

國防部國務院反對

據英國傳媒報道，美國財政部希望把名單的35間中企的子公司，排除在禁令之外，但遭到五角大樓及國務院強烈反對。

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險

路透則報道，美國財政部擬發布實施指引、以澄清近期禁止美國投資者購買部分中資企業股票的行政令，準備對不易理解的部分作出解釋。但兩名消息人士稱，國務院與國防部反對財政部在「常見問答」板塊中闡述的一些內容。

有了解情況的人士透露，美國各部門之間的爭執，源於有人認為財政部試圖削弱行政令的效力。但一名官員表示，財政部的指引將符合行政令的整體意圖。

制裁是問涉及關聯企業存疑

事實上，有關行政命令據報在華爾街引發焦慮情緒。華盛頓貿易律師Kevin Wolfe說，該項行政令所涵蓋的中國企業範圍究竟有多大，是個未解答的關鍵問題，「他們將只針對被列出的企業呢？還是會像常規制裁那樣也適用於關聯企業？」

目前美國政府內部的激烈爭論，凸顯對華政策的長期分歧，一些官員尋求建立更緊密經濟關係，而許多從國安角度考慮問題的官員，立場更為強硬。

路透指出，暫時未知有關行政命令的指引何時公布，預料即將上任的拜登可能採取不同於該指引的立場，甚至會取消。拜登過渡團隊不予置評。

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責任編輯：林佩怡

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