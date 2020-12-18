【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利（附全文）

廣東省公布省十四五規劃及2035年遠景目標建議（下稱《建議》），提及加快建設現代流通體系，推動「市市通350高鐵」；深化廣深「雙城」聯動強化核心引擎功能，著力建設「半小時交通圈」，推進建設廣州至深圳高鐵新通道等。廣深兩地間將形成更多樣的往來方式。（《建議》全文）

打造貫通全省、放眼全球的交通體系

《建議》提到，加快建設現代流通體系。抓好交通強國建設試點，打造貫通全省、暢通國內、連接全球的「12312」（大灣區內實現以香港—深圳、廣州—佛山、澳門—珠海為核心的1小時交通圈，大灣區至粵東西北各市陸路2小時通達，至周邊省會城市陸路3小時通達，與全球主要城市12小時通達）現代化交通體系。

加快推進鐵路、高速公路、世界級機場群和港口群等重大交通設施建設，推動「市市通350高鐵」。

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加快推進「5+4」骨幹機場項目（珠三角地區打造廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠三角新幹線機場、珠海金灣機場、惠州平潭機場等5大機場，粵東西北打造揭陽潮汕機場、湛江機場、梅縣機場、韶關機場等4個機場）、通用機場和貨運機場建設。

大力推進珠江口跨江跨海通道、西部陸海新通道等項目建設，加強國際鐵路貨運和航空貨運能力建設，加密國際航空、海運、鐵路運輸班次。

據悉，時速350公里的高鐵代表當前鐵路項目的最高設計標準。隨著廣東省21個地級以上市陸續開通350公里時速高鐵，必將對促進沿線地區經濟社會發展和廣東省區域協調發展起到重要作用。當贛深高鐵建成通車後，廣東將實現「市市通高鐵」。

建設廣深成為大灣區「雙子城」

在深化廣深「雙城」聯動方面，《建議》提到，推動廣州、深圳立足全局謀劃城市功能布局和現代產業发展，完善发展聯動機制，全面深化戰略協同、戰略合作，建設具有全球影響力的大灣區「雙子城」，放大輻射帶動和示範效應。著力建設「半小時交通圈」，推進建設廣州至深圳高鐵新通道。

這將大大縮短廣深物理距離，形成交通上的同城化，兩座一線城市無縫對接。

目前廣深之間的軌道交通已經比較豐富，包括廣深鐵路、穗莞深城際、廣深港高鐵以及地鐵的對接，再加上高鐵新通道的建設，兩地之間將形成多樣化的通勤往來方式。

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責任編輯：尹航

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