航費升、人幣飆、又限電 中國外貿恐有單也要哭？（組圖）

▲ 全球運力短缺兼成本暴漲、國內用電限制，料拖累外貿行業

中國外貿業在疫情下率先復甦，11月出口達1.8萬億元人民幣，按年增14.9%，對東盟、歐盟、美國、日本和韓國等前5大貿易伙伴的出口均有增長，單月出口金額創下有記錄以來新高。但航運成本暴漲、人幣匯率升值，以及多省市突然宣布限制電力供應等不利因素，卻猶如橫在面前的三座大山。

這些問題受制於全球形勢，難在短期內解決，外貿行業或將再次陷入低潮。專家建議政府可通過補貼、減稅等方式支持外貿企業，並維持疫情期間的優惠措施。而企業則可瞄準國內市場，實行出口轉內需，發掘新的消費群眾。

全球運力短缺，短期恐難改變

中國本土疫情受控，第二季起大批海外訂單流入中國。但一方面，全球航力正處於最低谷，以上海為例，出口集裝箱運價指數（SCFI）本月11日升至1411.98點，連漲4周，觸及2009年底啟用以來新高，較上半年低點漲逾170%。當地往美國洛杉磯的運貨，從3月平均每櫃1,200美元增至11月3,800美元，往英國菲力斯杜港的運貨，更從1,200美元增至5,000美元。

此外，往北美部分地區貨櫃價漲至近6,000美元、歐洲地區平均4,000美元，東南亞近2,000美元，均比疫情前增加2至3倍。

歐美主要經濟體疫情反覆，封鎖措施影響物流運轉，部分貨輪到港後無法正常靠岸、卸貨和離岸，令貨櫃處理時間倍增。以德國為例，貨櫃上岸所耗費時間從平均1周增至2周。由於多國仍處於半停產狀況，導致中國外貿嚴重失衡，出口3個貨櫃才進口1個，加上海外疫情拖延返回時間，部分航運公司將更運力轉移到最賺錢的航線上，令貨櫃短缺問題愈加嚴峻。

▼ 點擊圖片放大 +2

外貿企業叫苦連天，寧波永貿時代進出口公司副總經理表示，她們公司原本有20個貨櫃在11月初運去德國，但直到12月中旬，都沒有明確的船期，相當於配件進不來了，全部擠在一起了，沒有辦法正常生產，「我們現在跟客人協商，他如果搞不定，有沒有可能我們幫他搞（艙位），前提是要他願意去承擔這個運費。因為這個肯定不是原來的運費。他們壓力很大，因為承擔不了額外那麼多的成本」。

內地《證券日報》引述專家指，歐美補庫存需求旺盛，疊加集運服務供不應求，導致開始徵收港口擁堵和旺季附加費，從而推動了航運需求和集運運價的上漲。長期來看，區域全面經濟夥伴協定(RCEP )的簽署，將在很大程度上促進中國貿易規模擴大，從而再拉動航運需求。接下來，航運需求依舊維持在高位，而港口擁堵和缺箱的情況仍會存在，這種供需失衡的格局，短期來看很難發生改變。國投安信期貨早前指出，在疫情背景下，歐美供需缺口的存在將對運費形成有力支撐，料價格回調幅度不大。

【中國經濟】航運力短缺拉高物流成本 出口或受拖累？

中國11月出口升至近三年高位 強外貿料延續至明年上半年

人幣急升值，政府須出手協調

外貿企業要面對的另一難題是人民幣的快速升值，從5月底至今，人民幣兌美元半年升值幅度逾8%，中國採取多項應對措施，但還是遭遇巨大匯率損失風險，稀薄的企業利潤因此被抵消。目前，中國九成以上的傳統勞動密集型外貿企業都依賴出口，在匯率快速變化下，無法有效對沖，造成利潤大幅的壓縮。一般情況下，出口模具、小型家電、戶外用品等的利潤率約為5%。但這波升值幅度已逾8%，導致幾乎無定價權的外貿企業只能「硬虧」下去，思索如何轉型或內部調整。

廣州一家紡織企業的負責人表示，人民幣迅速升值蒸發許多利潤，之前都是用比較好的匯率簽單，如300萬美元訂單按6.9或接近7的浮動匯率換算與談價。但再2、3個月後貨物即將於年底運出，到時收回來的依舊是300萬美元，匯率卻已下跌至6.5，相當每1美元就縮水0.4元人民幣。福建尚飛製衣亦專做出口生意的企業，公司負責人梁女士指，升值對公司的業務影響比較明顯，整個行業也普遍感受到匯率快速上升帶來的影響。

多間大行看好人民幣明年升值，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，人民幣明年將繼續升值，人民幣兌美元匯價明年中料升至6.35，年底再升至6.25；澳新銀行則預料，在岸價及離岸價將在波動中偏強，按季拾級緩升，由今年底見6.5，到明年底見6.3；渣打中國則小料明年上半年滙價見頂，維持明年走向先高後低，第2季高見6.3，年底反覆回軟至6.45。

中國外匯投資研究院院長譚雅玲呼籲警惕人民幣升值過快，她建議政府出台協調機制，比如以美元換人民幣時，銀行給予支持通道，把27國貨幣的參數揉合到企業的結匯裡；與東南亞進行貿易時，鼓勵企業用當地貨幣交易，以此規避匯率風險；政府還可以通過補貼、減稅等方式支持外貿企業應對匯率風險。另有外貿業人士認為，無論如何，外貿企業都應該想方設法，盡可能在人民幣升值的衝擊中保持住訂單增加的優勢，抵消升值帶來的負面影響，為企業發展贏得先手棋。

在岸人幣升百點 高盛看好明年人民幣升至6.3

【中國經濟】製造業PMI為52.1勝預期 生產力佳人幣升值成隱憂

人幣中間價升109點子近兩年半高 料將穩中偏升或觸及6.5

多地限制用電，春節有望緩解

湖南、江西、浙江等南方省份近日以減排、電負荷增加、機組故障等因素，緊急限制省內企業的用電量，部分地區限電措施將持續到年底，令外貿企業更雪上加霜。在有「世界工廠」之稱的浙江義烏市，有企業收到政府通知，要開工3天、停工1天，以減少用電。有外貿企業明言，限電對生意影響很大，擔憂無法按時交付訂單，造成經濟損失。一間生產裝修裝飾材料的企業負責人亦透露，近月市場行情好轉，外貿企業都在趕訂單，現在政府一紙令下，大家都不敢再單。

「好幾年沒有遇到『限電』的情況了！」湖南一家工業車輛生產企業的員工表示，由於白天電力供應不足，他們從16日起將生產時間「錯峰」，調整到晚上9時至凌晨5時，辦公場所白天原則上也不開空調。該省中部一個工業園區的負責人表示，園區企業從上周末開始限電，用電量相比之前下降了20%至30%。到了年底，很多企業正在開足馬力生產，限電對於企業產生一定影響。

「動力煤確實供應端緊缺，供需很難平衡。雖然相關部門要求各大電廠相互調配，但調配可能也是不足的。煤炭去產能可能比預期嚴厲，加上各方面經濟復甦，有企業春節前趕工等情況都是存在的，導致需求超預期。」寶城期貨金融研究所所長程小勇指出，目前動力煤產地供應緊缺，即使想調控產能，短時間也很難將產能釋放出來。估計隨著春節臨近，工業用電量會逐漸減少，情況可能逐步緩解。

另外，缺電的原因主要是用電需求快速增長，國家發改委、能源部已推出4項措施，包括督促電網企業優化運行方式、督促發電企業確保機組穩發穩供、部署煤炭安全穩定供應、督促各地區電力主管部門落實應急預案。預料限電力度將有所放寬，情況也不會持續太久，但外貿企業在春節之前，產能仍可能受到壓縮。

【南方限電】電力緊張恐殺到北京 首都四招保供應

【南方限電】長沙有人爬30層樓返工 寒冬官方籲勿用電暖爐

【南方限電】義烏工廠有訂單都無用 被逼停工恐遲交貨

出口轉內銷，或者是新出路

國務院今年6月公布《關於支持出口產品轉內銷的實施意見》，明確提出支持出口產品轉向內銷，幫助外貿企業紓困，措施包括簡化產品認證、企業辦稅程序。商務部亦表示，舉辦各類促消費活動時，將出口轉內銷產品納入活動範圍。

路透社指出，中國消費市場已不像當年有大片的空白，各個領域都有國產品牌崛起，出口轉內銷並不容易，即使成功，也是與國內產能此消彼長，對經濟大局提振有限。但如果僅看數據，中國的消費市場似乎遠未飽和。

就居民消費支出而言，2017年佔GDP的比重為39%，不僅遠低於美國69.5%，也低於日本56.3%和韓國47.8%，甚至低於印度的居民消費支出水平59.1%。以汽車為例，美國的千人汽車擁有量是800台，德日是650台，中國到2017年末才剛140台，差距很大。中國宏觀經濟學會副會長王建指，中國主要人群的消費需求，目前仍未完全釋放。

「即使未來海外需求恢復了，我們也要開拓內銷市場。」廣州雅琦特實業總經理紀彬表示，「外銷+內銷」兩條腿走路，借國內國際雙循環的模式，才能走得穩、走得遠。過往這個時候，他都忙著在國外參加大型鞋業展會，但近月來他一直忙著拓展內銷市場。轉內銷的外貿商品大多質量好、價格實惠，更受消費者歡迎。

【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球

【內需消費】11月首周汽車銷量按年增20% 受惠消費刺激政策

内地11月消費品零售總額按年升5% 符合預期

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁