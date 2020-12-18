▲ 中央經濟工作會議敲定八重點 強化科技列首位（公告全文）

中央經濟工作會議在北京舉行，習近平李克強作重要講話，栗戰書汪洋王滬寧趙樂際韓正出席會議。會議敲定明年八大工作重點：

一是強化國家戰略科技力量。

二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

三是堅持擴大內需這個戰略基點。

四是全面推進改革開放。

五是解決好種子和耕地問題。

六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。

七是解決好大城市住房突出問題。

八是做好碳達峰、碳中和工作。

以下為會議公告：

中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。

習近平在會上發表重要講話，總結2020年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。

會議認爲，今年是新中國歷史上極不平凡的一年。面對嚴峻複雜的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，我們保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，果斷采取行動，付出艱苦努力，交出了一份人民滿意、世界矚目、可以載入史冊的答卷。我國成爲全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成就，科技創新取得重大進展，改革開放實現重要突破，民生得到有力保障。這些成績來之不易，歷經艱難險阻，是以習近平同志爲核心的黨中央堅強領導的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮戰的結果。

會議指出，今年是「十三五」規劃收官之年。經過5年持續奮鬥，我國經濟社會發展取得新的曆史性成就，「十三五」規劃主要目標任務即將完成。我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平又躍上新的大台階，全面建成小康社會勝利在望，中華民族偉大複興向前邁出了新的一大步。

會議強調，在統籌國內國際兩個大局、統籌疫情防控和經濟社會發展的實踐中，我們深化了對在嚴峻挑戰下做好經濟工作的規律性認識：黨中央權威是危難時刻全黨全國各族人民迎難而上的根本依靠，在重大歷史關頭，重大考驗面前，黨中央的判斷力、決策力、行動力具有決定性作用；人民至上是作出正確抉擇的根本前提，只要心裏始終裝著人民，始終把人民利益放在最高位置，就一定能夠作出正確決策，確定最優路徑，並依靠人民戰勝一切艱難險阻；制度優勢是形成共克時艱磅礴力量的根本保障，只要堅定「四個自信」，堅持集中力量辦大事的制度優勢，就一定能夠使全黨全國各族人民緊密團結起來，發揮出攻堅克難、推動事業發展的強大能量；科學決策和創造性應對是化危爲機的根本方法，只要准確識變、科學應變、主動求變，就一定能夠在抗擊大風險中創造出大機遇；科技自立自強是促進發展大局的根本支撐，只要秉持科學精神、把握科學規律、大力推動自主創新，就一定能夠把國家發展建立在更加安全、更爲可靠的基礎之上。

會議指出，在肯定成績的同時，必須清醒看到，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，我國經濟恢複基礎尚不牢固。明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，複蘇不穩定不平衡，疫情衝擊導致的各類衍生風險不容忽視。要增強憂患意識，堅定必勝信心，推動經濟持續恢複和高質量發展。要辦好自己的事，堅持底線思維，提高風險預見預判能力，嚴密防範各種風險挑戰。要繼續高舉多邊主義旗幟，積極參與全球治理改革完善，推動構建人類命運共同體。

會議強調，明年是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展爲主題，以深化供給側結構性改革爲主線，以改革創新爲根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要爲根本目的，堅持系統觀念，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，科學精准實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局，以優異成績慶祝建黨100周年。

會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢複的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急轉彎，把握好政策時度效。要用好寶貴時間窗口，集中精力推進改革創新，以高質量發展爲「十四五」開好局。積極的財政政策要提質增效、更可持續，保持適度支出強度，增強國家重大戰略任務財力保障，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作爲，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。穩健的貨幣政策要靈活精准、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠杆率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關系，多渠道補充銀行資本金，完善債券市場法制，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，深化利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議要求，構建新發展格局明年要邁好第一步，見到新氣象。加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生産、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。要更加注重以深化改革開放增強發展內生動力，在一些關鍵點上發力見效，起到牽一發而動全身的效果。

會議確定，明年要抓好以下重點任務。

一是強化國家戰略科技力量。要充分發揮國家作爲重大科技創新組織者的作用，堅持戰略性需求導向，確定科技創新方向和重點，著力解決制約國家發展和安全的重大難題。要發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共享。要抓緊制定實施基礎研究十年行動方案，重點布局一批基礎學科研究中心，支持有條件的地方建設國際和區域科技創新中心。要發揮企業在科技創新中的主體作用，支持領軍企業組建創新聯合體，帶動中小企業創新活動。要加強國際科技交流合作。要加快國內人才培養，使更多青年優秀人才脫穎而出。要完善激勵機制和科技評價機制，落實好攻關任務「揭榜挂帥」等機制。要規範科技倫理，樹立良好學風和作風，引導科研人員專心致志、紮實進取。

二是增強産業鏈供應鏈自主可控能力。產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。要統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。要實施好產業基礎再造工程，打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎。要加強頂層設計、應用牽引、整機帶動，強化共性技術供給，深入實施質量提升行動。

三是堅持擴大內需這個戰略基點。形成強大國內市場是構建新發展格局的重要支撐，必須在合理引導消費、儲蓄、投資等方面進行有效制度安排。擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富裕。要把擴大消費同改善人民生活品質結合起來。有序取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力。要完善職業技術教育體系，實現更加充分更高質量就業。要合理增加公共消費，提高教育、醫療、養老、育幼等公共服務支出效率。要增強投資增長後勁，繼續發揮關鍵作用。要發揮中央預算內投資在外溢性強、社會效益高領域的引導和撬動作用。激發全社會投資活力。要大力發展數字經濟，加大新型基礎設施投資力度。要擴大制造業設備更新和技術改造投資。要實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造，建設現代物流體系。要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業布局，避免新興產業重複建設。

四是全面推進改革開放。構建新發展格局，必須構建高水平社會主義市場經濟體制，實行高水平對外開放，推動改革和開放相互促進。要完善宏觀經濟治理，加強國際宏觀政策協調。要深入實施國企改革三年行動，優化民營經濟發展環境，健全現代企業制度，完善公司治理，激發各類市場主體活力。要放寬市場准入，促進公平競爭，保護知識產權，建設統一大市場，營造市場化、法治化、國際化營商環境。要健全金融機構治理，促進資本市場健康發展，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債行爲。要規範發展第三支柱養老保險。要積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關系協定。要大力提升國內監管能力和水平，完善安全審查機制，重視運用國際通行規則維護國家安全。

五是解決好種子和耕地問題。保障糧食安全，關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略。要加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。要尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用。要開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗。要牢牢守住18億畝耕地紅線，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，規範耕地佔補平衡。要建設國家糧食安全產業帶，加強高標准農田建設，加強農田水利建設，實施國家黑土地保護工程。要提高糧食和重要農副產品供給保障能力。要加強農業面源污染治理。

六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。國家支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數字規則。要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行爲。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

七是解決好大城市住房突出問題。住房問題關系民生福祉。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因地制宜、多策並舉，促進房地產市場平穩健康發展。要高度重視保障性租賃住房建設，加快完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利，規範發展長租房市場。土地供應要向租賃住房建設傾斜，單列租賃住房用地計劃，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閑置土地建設租賃住房，國有和民營企業都要發揮功能作用。要降低租賃住房稅費負擔，整頓租賃市場秩序，規範市場行爲，對租金水平進行合理調控。

八是做好碳達峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續打好污染防治攻堅戰，實現減污降碳協同效應。要開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。

會議指出，經過幾代人一以貫之、接續奮鬥，我國即將全面建成小康社會。這是新生活新奮鬥的起點，要繼續艱苦奮鬥。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決防止發生規模性返貧現象。要做好同鄉村振興的有效銜接，幫扶政策保持總體穩定，分類調整優化，留足政策過渡期。

會議強調，要促進經濟運行保持在合理區間，繼續做好「六穩」「六保」工作，合理把握宏觀調控節奏和力度，精准有效實施宏觀政策。要持續激發市場主體活力，完善減稅降費政策，強化普惠金融服務，更大力度推進改革創新，讓市場主體特別是中小微企業和個體工商戶增加活力。要依靠創新提升實體經濟發展水平，促進制造業高質量發展。要充分挖掘國內市場潛力，以改善民生爲導向擴大消費和有效投資，完善支持社會資本參與的機制和政策，更加注重民生基礎設施補短板，推動新型城鎮化和區域協調發展。要全面推進鄉村振興，抓好農業生產，推進農村改革和鄉村建設。要深化重點領域和關鍵環節改革，推進「放管服」改革，不斷優化營商環境。要加強汙染防治，不斷改善生態環境質量。要做好基本民生保障工作，促進重點群體多渠道就業，持續改善人民生活。

會議指出，適應新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，必須加強黨的全面領導，善於用政治眼光觀察和分析經濟社會問題，真抓實幹把黨中央決策部署貫徹到經濟工作各方面。督查、督導等工作要規範進行，講求實效。各級領導幹部要提高專業化能力，努力成爲領導構建新發展格局的行家裏手。要增強補課充電的緊迫感，自覺趕上時代潮流。要抓好發展和安全兩件大事，有效防範化解各類經濟社會風險，高度重視安全生產和防災減災工作，堅決防範重特大事故發生。要繼續深化社會治理，嚴厲打擊各類違法犯罪活動。疫情防控要毫不放松抓好「外防輸入、內防反彈」工作，嚴防死守，確保不出現規模性輸入和反彈。要安排好「兩節」市場供應，確保基本民生，做好困難群體兜底工作。

會議號召，全黨同志要緊密團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，齊心協力、開拓進取，以優異成績迎接建黨100周年，爲全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會有關領導同志，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導同志以及中央軍委委員等出席會議。

各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團黨政主要負責同志，中央和國家機關有關部門、有關人民團體、中央管理的部分金融機構和企業、中央軍委機關各部門主要負責同志等參加會議。